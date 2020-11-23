多名參選人被指濫報 開支不符市場定價

【明報專訊】除王百羽，多名立法會參選人的選舉經費曾被質疑。參選新界東的西貢區議員方國珊申報260萬開支，被民主黨林卓廷要求公開交代並要求廉署調查；由多名建制落選區議員成立的議會監察亦曾點名張可森及巫堃泰等民主派參選人的開支申報有疑點，包括濫報、開支不符合市場定價等。
方國珊200萬無單據
巫堃泰九成服務沒定價
有5次參選立法會經驗的方國珊於政府煞停選舉前兩天宣布參選，申報總開支達260萬元。民主黨林卓廷早前召開記者會質疑方兩日內花費260萬元不合理，較其他新東參選人平均35萬開支多出7倍，當中有近200萬元開支未能提供單據，例如花65萬元聘請65名選舉助理，卻未有簽收單據及員工工時紀錄等證明，要求交代。方國珊當時回應稱，申報的開支是由報名日預備至投票日的選舉資源，是按機制及規定列出所有捐贈及支出。
議會監察亦曾稱新界西參選人巫堃泰的開支申報中，逾九成為無實際定價的服務，並質疑部分開支不符市場價格；又點名質疑另一新界西參選人張可森6月20日才宣布參選，但申領5至7月的存倉服務費，每月費用4000元，質疑當中涉及濫報。本報昨再次向張可森查詢，他對此沒回應。
根據法例，若候選人在選舉申報書作虛假具誤導性達關鍵程度的陳述，屬舞弊行為，最高可罰50萬元、監禁7年。
林卓廷：已用捐贈服務 政府稱資助
至於若有關候選人獲選舉捐贈，是否仍可申請選舉資助，選管會指引稱，計算資助額時不會扣除其選舉捐贈。林卓廷表示，政府曾回覆他指出，若已使用了的捐贈服務，可獲政府全數資助。