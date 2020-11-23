多名參選人被指濫報 開支不符市場定價

方國珊200萬無單據

巫堃泰九成服務沒定價

有5次參選立法會經驗的方國珊於政府煞停選舉前兩天宣布參選，申報總開支達260萬元。民主黨林卓廷早前召開記者會質疑方兩日內花費260萬元不合理，較其他新東參選人平均35萬開支多出7倍，當中有近200萬元開支未能提供單據，例如花65萬元聘請65名選舉助理，卻未有簽收單據及員工工時紀錄等證明，要求交代。方國珊當時回應稱，申報的開支是由報名日預備至投票日的選舉資源，是按機制及規定列出所有捐贈及支出。

議會監察亦曾稱新界西參選人巫堃泰的開支申報中，逾九成為無實際定價的服務，並質疑部分開支不符市場價格；又點名質疑另一新界西參選人張可森6月20日才宣布參選，但申領5至7月的存倉服務費，每月費用4000元，質疑當中涉及濫報。本報昨再次向張可森查詢，他對此沒回應。

根據法例，若候選人在選舉申報書作虛假具誤導性達關鍵程度的陳述，屬舞弊行為，最高可罰50萬元、監禁7年。

林卓廷：已用捐贈服務 政府稱資助

至於若有關候選人獲選舉捐贈，是否仍可申請選舉資助，選管會指引稱，計算資助額時不會扣除其選舉捐贈。林卓廷表示，政府曾回覆他指出，若已使用了的捐贈服務，可獲政府全數資助。