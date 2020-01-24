涉詐取選舉資助 王百羽李軒朗被捕 開支申報書稱獲捐450萬服務 王家檢仿製槍彈

檢李「光復紅土」揮春 助理指以言入罪

王百羽昨早直播片段顯示，警方商業罪案調查科探員到其住所展示法庭手令，要求交出電話。王被帶到元朗警署，下午在警員押解下到其天恒邨辦事處蒐證。與王合組名單參選立法會超級區議會的李軒朗，昨早6時亦被警員到其九龍城寓所以串謀詐騙拘捕，警員隨後到李於土瓜灣的辦事處蒐證，其助理稱警員搜出數張寫上「光復紅土」、「五大訴求」等口號的揮春並帶走。警方昨表示，一名涉案的公司前董事被捕，據了解，該董事為報稱於立法會選舉向兩人捐贈450萬元服務的「U Made This」（UMT）前董事陳梓謙。

捐服務公司前董事同就逮

警方商業罪案調查科警司葉永林昨於記者會稱，因接獲市民報案投訴立法會選舉中有參選人虛報選舉開支詐取資助。葉指出，兩名參選人涉向選舉事務處提交選舉申報書，報稱接受第三名被捕人所持有公司捐贈的450萬元服務，兩參選人向選舉事務處合共申索489萬元政府選舉資助。根據相關選舉法例，政府會向候選人發還全數申索款項，包括捐贈金額。警方稱，3名被捕人涉嫌串謀製作虛假文書，包括報價單、收據等，虛報選舉開支以詐取選舉資助。

葉永林形容涉案被捕參選人的申報個案「好大、超出預算」。葉無透露有否接獲牽涉其他參選人的投訴，僅稱拘捕行動仍在進行，不排除更多人被捕。警方在王百羽住所檢獲8支仿製長槍、 17支仿製手槍、仿製彈藥、木弓等，王同時涉管有仿製火器及彈藥被捕。

王百羽去年當選元朗區議員，今年於民主派立法會初選中於超級區議會出線，與李軒朗合組名單參選。本報翻查資料發現，其申報選舉總開支約489萬，高於一眾已申報的參選人，當中約450萬元由U Made This捐贈服務，該公司最大股東是由國際關係學者沈旭暉創立的GLOS Company Limited。沈早前回應稱不認識王百羽，捐贈事宜由公司創作總監決定，他事前不知情。本報昨再向沈查詢，截稿前未獲回覆。

非廉署執法 林卓廷質疑警有權用盡

曾任廉政公署調查主任的林卓廷認為，事件屬廉署職能範圍，質疑警方不交廉署執法是「有權用到盡」，又質疑警方無跟進參選兩日申報260萬元開支的新界東參選人方國珊。曾質疑王百羽選舉經費的議會監察召集人之一、民建聯葉文斌認為執法部門應主動追查有嫌疑的參選人，「如果最後無事，可以還佢（王）清白」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676