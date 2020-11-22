塱原公園管理模式未公開 學者憂損生態價值

學者：發展壓力大 保育地位堪憂

早前在「拯救塱原20周年論壇」上，塱原日後管理模式成為討論焦點，不少學者及環團均希望，政府能公開讓市民及早參與相關討論。中大地理與資源管理學系客席教授林健枝在論壇上表示，生態公園雖然劃出了發展的紅線，但生態公園和郊野公園在法定和保護地位上有根本不同之處，故對塱原的長遠保育在現時龐大的發展壓力下仍存在一定憂慮。

負責塱原保育項目多年的長春社保育經理許淑君認為，塱原日後能否保持高度生態價值，在於漁護署能否做到靈活規劃乾濕農地，「應考慮生態為先，例如乾濕農地交替分佈，才可創造出豐富生境，吸引不同鳥種」。

漁護署回覆本報查詢時表示，公園的生境管理會以濕耕為主，但亦會保留部分農地作旱田。公園會劃分為3個區域，包括佔地約5公頃的遊客區、約11公頃的農業區和約21公頃的生態區，合共37公頃。

漁署：續種稻米 分遊客農業生態區

農戶可種植合適的作物，主要為現時在塱原種植的各款農作物，例如蔬菜、雜糧等。生態區會透過種植合適的農作物，特別是濕田作物，包括稻米、茨菰和馬蹄，以控制農田水位、清除外來物種、植物護理等，吸引雀鳥及其他濕地動物棲息，提升塱原的生態價值。為保護濕地環境，生態區禁止使用未經批准的人工及化學肥料、除草劑及除蟲劑。

（城市保育）