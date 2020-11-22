極瀕危「禾花雀」數目增 河上鄉接力種稻保育

明報記者 馬耀森

塱原交還政府 建生態公園

塱原面積約50公頃，是本港現存最大的淡水濕地，由400多塊農地組成，長春社與香港觀鳥會自2005年起在該地推行生境管理計劃，以合作協議形式開展生境管理保育工作，因該地要交還政府興建生態公園，計劃於今年8月完結，政府亦已收回土地興建自然生態公園；有環團及學者關注公園未來的管理模式，是否可以維持塱原的生態價值（見另稿）。

河上鄉環境寧靜 利保育緩衝

長春社與觀鳥會今年9月1日在河上鄉正式開展「人與自然和諧共存——塱原河上鄉自然保育管理計劃」，為期3年，管理模式與塱原相若，將融合農業、生態、文化、社區及教育的項目延續；計劃佔地約10公頃，較塱原的15公頃減少三分之一。長春社保育經理許淑君表示，河上鄉是塱原的一部分，活躍的農業和有效的管理能促進生態價值；現時塱原正在進行工程，寧靜的河上鄉成為生態緩衝區，擔當重要的保育角色。河上鄉項目繼續與當地農民合作，以生境管理保育雀鳥、兩棲類等，亦會推廣生態農業，舉辦教育活動等。

提供棲息地 維持多樣生境

許淑君表示，維持多樣生境是管理河上鄉農地的重點工作，例如乾濕農地交替分佈，為不同習性的雀鳥提供棲息地，「農地分佈好似雜亂無章，但有效管理濕地正是需要這種亂中有序的排列」，河上鄉稻米田旁邊的農地闢作淺水池塘，只有小量西洋菜，該種生境適合黑翅長腳鷸、反嘴鷸等雀鳥棲息；至於其他農田會種植蓮花、茨菰、馬蹄和西洋菜等。

稻米一半不收割 留鳥類果腹

許淑君稱，推行塱原保育計劃初期只種植茨菰和馬蹄等農作物，直至2009年才開始種米，2012年發現在塱原越冬的禾花雀數量增加，而恢復種植水稻田成為近年塱原項目的重點工作，即使土地交還政府後仍會繼續種植稻米；至於河上鄉約0.8公頃農田種植了稻米，收割與不收割的米田各佔一半，當中不收割的稻田在冬季會留下穀物，為鳥類提供糧食，除了鵐科雀鳥外，常在田間出沒的鶺鴒及斑文鳥，亦以穀粒等農作物為食糧。至於收割的稻田，環團於計劃正式開始前，已提早於今年初在河上鄉插秧，本月已是第二造收割，料可生產約1.2公噸本地糙米出售。

（城市保育）