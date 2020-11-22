涉偷電單車衝路障 男子就擒

飈12公里落網 揭涉刑毁案

41歲被捕鐵騎士姓鄭，報稱無業。警方證實電單車為失車，車匙孔插着懷疑「百合匙」，車牌為假牌，行車證遭人以剪貼方法偽造，警員在司機背包檢獲一批懷疑偷車工具。事發昨凌晨4時許，警方在青葵公路設置路障，其間電單車衝過路障，警方展開追截，電單車沿汀九橋及屯門公路逃走，時速最高達140公里，一度逆線而行，駛至約12公里外的屯門公路轉車站時剷上行人路，司機棄車逃走，匿藏於約30米外的草叢，遭警方發現及拘捕。

現場消息稱，司機涉與本月14日一宗刑事毁壞案有關，據悉當日有人在西環水街與的士司機爭執，涉用硬物擊毁的士後逃去，的士司機記下電單車車牌及報案。

平治避警截查釀車禍

另外，昨凌晨5時許，一輛平治房車在屯門公路行車不穩，警方欲上前截查，平治未有按指示停下，反加速逃走，駛至近青山公路新墟段28號時，平治欲爬頭時失控撞向一輛的士，再撞向欄杆，的士被推撞，夾在平治與一輛停泊路旁貨櫃車之間。警方拘捕20歲平治司機，並在車上檢獲一支棒球棍，司機涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性武器被捕。63歲的士司機頸及胸口痛，送院治理。