消防50小隊 年底前巡2500舊樓找隱患

8死大火 處長：推斷門口先起火

消防處長梁偉雄昨早在商台節目表示，處方已成立調查小組調查火警起因，以及造成大量傷亡的原因。他說，根據火場損毁痕迹，推斷單位門口首先起火，相信單位內的人無法經門口逃生。他又說，起火時單位內除被困的11人，5人爬出棚架，另有4人從廁所窗戶跳入後巷逃生。被問到今次火警為何造成嚴重傷亡，他解釋，現代家居的家具有很多化學物料，一旦起火，火勢蔓延速度快，並產生大量濃煙及毒氣，加上火場溫度高，吸入濃煙或會灼燒氣管，吸入毒氣亦會令人失去知覺，無法逃生。

起火唐樓樓齡69年，梁偉雄稱，消防處及屋宇署年底前將完成巡查2500幢樓齡60年或以上舊樓，檢查有無消防隱患，巡查於明日開始，消防處會派出50隊人。

起火餐廳至昨日仍重門深鎖。至少8個宗教團體昨合辦「超薦法會」，逾50人在大廈對開舉行道教坐蓮花儀式及上香，其間有大批市民繼續到場獻花及點蠟燭悼念。

截至昨晚7時，仍有3名傷者情况危殆，6人穩定。前晚留醫5日後過身的18歲女子，據悉亦為尼泊爾裔，與早前有多人過身的兩個尼裔家庭為親戚關係，其家人仍在醫院留醫。