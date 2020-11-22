南丫海難不開死因庭 家屬：封真相之門 裁非法被殺 涂謹申擬去函求覆檢不研訊決定

運房局內部調查報告一直未公開

2012年10月1日，港燈客船「南丫四號」在南丫島對出海面被另一艘港九小輪的雙體船「海泰號」撞擊，釀成39死92傷，港府同月委任調查委員會調查事件，委員會於2013年提交調查報告，部分內容被遮蓋，至2015年公開全份報告，但運輸及房屋局的內部調查報告一直沒有全份公開。

「很離譜，絕對不可接受！」在海難中失去姊姊的趙炳全昨日收到死因裁判官的信件，他說既憤怒又失望。當日與姊姊同在船上的他說，政府從未公開全份內部調查報告，質疑政府有所隱瞞，因此一直期望能召開死因庭，在庭上公開包括內部調查報告等全部資料，以找到事發真正原因的機會。

家屬斥政府無法向死者交代

趙認為政府公開內部調查報告對遇難者家屬至為重要，亦是家屬應有的權利，但政府一直拒絕公開，死因裁判官的決定有如「封上最後一道門」，令家屬無法得知報告內容。他批評政府各部門在過去8年以「拖字訣」面對家屬，「等了8年，拖到現在才說不開死因庭」。他說收信一刻感到很絕望，「不知如何與家姐交代」，斥政府無法向每名死者交代。

死因裁判官稱致死原因明確

根據家屬所收信件，死因裁判官表示考慮警方上月中提交的死亡調查報告、調查委員會的報告、由海難引申的刑事案及病理科醫生解剖報告後，認為死者死亡原因和致死環境明確，死因裁判官亦完全接納有關報告內容及相關刑事案裁決，因此裁定死者的死亡結論為「非法被殺」，並裁定毋須展開死因研訊。死因裁判官又稱，調查委員會的職權與死因研訊的目的完全重疊。

協助家屬的涂謹申對死因裁判官決定感驚訝，他說死因研訊是家屬唯一可取得文件和盤問的機會，死因庭設陪審員制度，可作為公眾的代表了解事件真相，不召開死因庭對家屬和公眾都不公道。他說，調查委員會在事發後兩年內運作，警方的後續刑事調查、海事處的內部調查等，家屬都未能獲得相關的全部資料，故有召開死因庭的必要。

涂謹申說將盡快與家屬開會，初步考慮去信死因庭，冀死因裁判官重新考慮，覆檢其決定。他又稱，家屬本月初曾要求約見律政司刑事檢控專員，並要求警方懸紅以獲取更多資料，期望兩部門盡快回覆。