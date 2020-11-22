郭榮鏗退出政壇 「向前點走？年輕人決定」

郭榮鏗表示，看不到自己在政圈的發展，唯有瀟灑離開，並認為此刻退出是一件好事，「向前究竟點走？我覺得應該等啲年輕人去決定。係唔係返去社區？但我唔係做區嘅人，唔係我杯茶」。

「人生如棋，落子無悔」 指議會式政治過時

喪失議員資格的郭榮鏗稱，這幾個月感到折騰，因為今年亦是第五次要等待人大決定其未來。「由4月因內會（選主席事件）被罵，我已經預測會被DQ（取消資格）。之後等國安法，跟住等會否被DQ，再等能否延任，獲准延任後又被DQ。」他說，在7月30日被取消參選資格當天，已決定不再參加任何選舉，並認為議會式政治已經過時。

他說，於2018年已提醒過政府，如果長此下去會失去特殊地位；2019年保安局長李家超到立法會時，同樣跟對方說不要做逃犯修例，但政府不聽，「之後the rest is history」（都成為歷史）；又稱「人生如棋，落子無悔」，當時想清楚要做的事就去做，惟從政令他感到遺憾的是讓家人承受很大壓力。

郭榮鏗在訪問中否認「林鄭契仔」之說，強調自己是一個溫和的人，一直希望一國兩制能夠理性務實的落實。他2012年參選時放棄了加拿大護照，他說暫無計劃離港生活。