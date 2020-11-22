勞顧會選舉泛民全敗 鄧家彪連任膺票王

三方諮詢組織勞顧會的委員包括僱員及僱主代表，向勞工處長提供意見。今屆選舉有869個僱員工會登記投票，較上屆425個工會翻倍，投票率97.5%。除鄧家彪連任，香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭、香港房屋署屋宇裝備技術主任協會主席陳耀光亦連任；勞聯副主席譚金蓮及港九酒樓茶室總工會主席羅大智，從勞聯秘書長周小松及港九工團聯合總會代表李國強手中「接棒」。

當選者稱力爭取消對冲劃一假期

香港公務員總工會自1978起以來首次在勞顧會「斷龍」，上屆代表公總參選的陳耀光，今屆硬撼公總主席馮傳宗，最終陳當選。陳否認內訌，形容是百花齊放，他對勞工處長陳嘉信昨無現身感驚訝及失望。他上任後將就取消強積金對冲及劃一假期「追數」，另盼討論標準工時及優化強積金。

選前表明無把握當選的梁籌庭笑言以541票「包尾」當選，他指鄧家彪得票拋離其他人，反映工聯會網絡龐大，新工會挑戰顯得未成氣候。梁盼來屆爭取加快取消強積金對冲、3年內劃一假期，並重新討論標準工時。

郭嘉榮：泛民工會未獲登記

建制壟斷

落敗的民主派參選人、社會及政治組織從業員工會顧問李志宏稱，勞顧會選舉一直是不民主和不完善的制度，對落選無感覺。另一民主派參選人、香港金融業職工總會主席郭嘉榮稱鄧家彪得票翻倍，而民主派籌組的工會卻一直未獲登記，不能投票，反映建制派壟斷。