兩月前提離婚 婦偕子女燒炭亡 夫搬走昨返家揭發 抑鬱妻遺書「想告一段落」

21歲女讀城大 16歲子中五

衣衫整齊 沒傷痕掙扎痕迹

死者分別為51歲家庭主婦陸芳仙、就讀城大社會科學系三年級的21歲長女潘巧桐，二人被發現倒斃主人房地上；以及16歲次子潘雋羲，在聖公會李炳中學念中五，他被發現蓋着被子倒斃牀上。3人遺體昨晚由仵工舁走，警方檢走一箱證物。3人衣物齊整，沒有表面傷痕及掙扎痕迹，警方初步相信死者吸入過多一氧化碳而死，死因有待驗屍及毒理化驗確認。

昨午12時許警方接報，54歲男子潘國明返回浪翠園3期10座一個3房單位時發現單位反鎖，妻兒沒應門，他擔心家人暈倒遂報警。消防到場破門入屋，發現主人房亦反鎖，破門後發現3人在房內明顯死亡，內有一盆燒過的炭。潘男其後情緒激動報稱不適，在親友陪同下由救護車送仁濟醫院。

現場消息稱，潘男任職資訊科技工作，兩個月前和患抑鬱症的妻子因感情糾紛，妻子提出離婚，他搬離單位到親友家暫住，間中有和妻子聯絡。他本月11日最後一次聯絡妻子，商討離婚事宜，其間曾提出搬回單位居住，惟不獲太太接納。潘男昨發覺與妻兒失聯，因擔心遂返回單位，詎料發現至親去世。

屍發脹腐爛 料死去5日

荃灣警區總督察（刑事）吳德南稱，3人屍體發脹腐爛，法醫相信已死去5至6日。他說，調查發現，女戶主11月14日傍晚6時許和長女到超市買食物回家，其後未有再外出。3人的手機紀錄自該日下午後未有再回應別人，鄰居亦表示當晚後未見單位有亮燈，懷疑事發為14日晚上。

廳檢數支酒 房門塞毛巾

警料豪飲後燒炭

單位內有一包未用過的炭，及留有遺書，內容透露女戶主心情不愉快，「想告一段落」。警方在廳中央檢獲數支酒，包括伏特加、啤酒、咖啡酒及荔枝酒，廁所內發現嘔吐物，警方相信有人喝了大量酒精後，以廚房內石油氣爐點着炭，再搬到主人房燃燒。吳德南稱，主人房門窗緊閉、窗簾垂下，大門及主人房的門腳均塞着毛巾。

子女自9月無上學 沒檢安眠藥

警初步料3人共同目的自殺

吳德南稱，兩子女自9月起已無上學，現場檢獲牙痛藥及止痛藥，未發現安眠藥等。他指初步調查3人均有共同目的自殺，但亦會繼續調查每個方向，務求還原事件。教育局表示對事件感到非常難過，已即時與有關中學聯絡，得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要師生提供支援及輔導。

事件為本月第二宗3屍倫常慘劇，11月8日，32歲女子將自己、10歲兒子及6歲女兒反鎖屋內，以煤氣自殺亡，丈夫返回單位揭發。

■防止自殺求助熱線

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

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