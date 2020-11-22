科技業界：強制用安心出行 執行有困難

薛永恒：檢視強制執行需要

現時「安心出行」App屬自願使用性質，薛永恒昨接受港台訪問時，被問會否強制使用、包括要求市民一定要掃二維碼才能進入處所，表示部分專家說第四波疫情會到來，會檢視是否強制推行，不排除任何可能，「如果需要強制才用得好，有市民大眾支持，我們就會做」。

薛永恒說會約見業界、發展商等，研究提供誘因讓更多業界參與計劃。被問會否先強制食肆、酒吧等參與「安心出行」，他說視乎需要，認為強制食肆等使用是合理，因要將資源集中在高風險場所，例如部分處所現時已有防疫要求，或可在相關要求中加入須使用「安心出行」。

非人人有智能手機 需看守出入口

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，多人用「安心出行」更能發揮城市功效，但強制使用在執行上有困難，例如有市民沒智能手機，即使有使用智能手機，也未能執行到，「要每個場地、每個出入口都有二維碼，還要派人看守，確保每個人都掃二維碼；返工、放工時，上落巴士也要掃二維碼，又會大排長龍」。

（疫情第四波）