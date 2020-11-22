海洋公園萬豪距離措施不足 遭食環檢控

食環指慈善宴餐桌沒相隔1.5米

周五的灼見名家周年論壇在海洋公園萬豪酒店宴會廳舉行，席間有食物及衞生局前局長高永文、港大微生物學系講座教授袁國勇等，場內設33張餐枱，部分餐枱是16人一枱，每4個位以膠板分隔。海洋公園萬豪酒店周五回覆本報查詢指，是次論壇當中的餐飲安排，已根據政府在餐飲及業務表列處所列出的規定而安排。灼見名家同日則回應，會場的餐桌擺設按照酒店的嚴格要求。

記者昨午到訪 已改放4人枱

記者周五向食環署查詢，署方當晚回覆稱當日傍晚派員巡查有關餐飲處所，其間發現該餐飲處所內的桌子擺放佈局，未能確保顧客正在使用的桌子之間至少有1.5米距離或設置有效分隔，涉嫌違反第599F章，遂檢控有關負責人。

記者翻查資料，得知周五傍晚在海洋公園萬豪酒店宴會廳正舉行「善學慈善基金慈善感恩晚宴」，場內設多張長枱，而高永文亦有出席。

記者昨日再向酒店查詢周五晚宴佈局、每枱人數等，惟至截稿前未有回覆。記者昨午再到該宴會廳，廳內已改為放置多張四人枱。

（疫情第四波）