昨13宗源頭不明 3個月首現雙位數

患者遍港九新界 多主婦退休者

昨確診13宗源頭不明個案，最少兩人是家庭主婦、兩人是退休人士，並有8人經社區檢測中心發現。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分個案無高危因素，「好多只去附近行街，去街市買餸」，顯示社區有很多隱形傳播。另靈糧堂劉梅軒中學昨在網頁公布，昨午接獲一名中六學生通知初步確診，該學生最後上周五回校。

靈糧堂劉梅軒學生初步確診

張竹君說，近日個案升得很快，疫情來勢洶洶，跳舞群組可能有超級傳播，「（疫情）突然間爆得好犀利」。她呼籲市民周末盡量減少不必要活動，留在家中，若認為自己高危，可盡快檢測。對於多名主婦和退休者確診，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為他們生活較空閒，會到不同地方，例如酒樓、食肆，並多乘搭公共交通工具，風險高過上班族。他又說，近期確診急升，政府本周初要考慮收緊措施，包括停課、在家工作等，叫停大型室內活動如演唱會等，亦需考慮收緊食肆限制，例如4人一枱減至2人等。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，源頭不明個案愈來愈多，「梗有一條隱形傳播鏈喺左近」，已難追蹤傳播鏈，市民能做的就是把自己困在家。

此外，食衛局昨公布，在機場抽漱口樣本作RT-LAMP核酸檢測的測試，有25宗與衛生署所驗結果不同，其中6宗在衛生署深喉唾液RT-PCR呈陰性，但漱口樣本RT-PCR和RT-LAMP檢測分別有陽性、陰性或未能確定，其中4個經衛生署覆檢呈陽性；另有漱口樣本呈陰性，而衛生署驗出陽性。食衛局稱不同技術或採樣得出不同結果非罕見，目前對測試未有結論。

（疫情第四波）