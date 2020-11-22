派對房再停業 酒吧食肆禁跳舞表演 派對業界指受牽連冤枉 專家促停課居家工作

特首林鄭月娥昨日凌晨在facebook發出帖文表示，疫情相當嚴峻，政府不敢怠慢，首要透過檢測盡快切斷傳播，強制檢測高危者，並推出方便自願檢測的安排，又指不排除任何可「外防輸入、內防反彈」的更嚴厲措施，但需市民全面支持和配合。

憂延至下月 最旺月份損失大

食物及衞生局昨公布，近期個案顯示涉不戴口罩的活動和不同社交活動帶來較高風險，因此收緊在第599F章下實施的社交距離措施，並呼籲市民盡量留在家中，減少不必要外出，包括外出用膳，避免不必要社交活動，包括私人聚會。

派對場地協會政策發展部副會長黃清對措施表不滿，指政府事前無諮詢業界，對勒令派對房間停業表示費解：「今輪爆疫是因為跳舞學校群組，為何要關派對房間呢？應該關跳舞或運動的場地吧？」黃在旺角經營派對房間，推算停業5天，要取消約10宗預約，令本月損失四分之一生意額，停業影響顧客訂房意欲，他憂停業令會再延長，令業界在全年最旺的12月無法做生意。

曲藝協會：停業5天蝕2.5萬

油麻地廟街歌座歌廊行業從業員、香港曲藝藝術協會負責人徐玉蘭大嘆無奈，表示一直限制客人及歌手上台唱歌時要戴口罩，而且每人唱畢即會換新咪套，今次政府規定場內不可唱歌，她即通知旗下30名歌手，曲藝會將停業5日，估計損失2.5萬元。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，10月放寬措施後，市民認為疫情紓緩而「報復式」聚會，疫情急反彈，病毒深入社區各階層，加上部分個案仍在潛伏期，港府昨推措施屬必要但太少，不足以覆蓋全港人口，不能大大改善疫情。他認為，政府須盡快實施覆蓋各階層的措施，如公營機構和商界盡快居家工作，中小學以至大專盡快暫停面授，否則個案將於兩三周內再急升。

另外，港府昨晚宣布進一步收緊豁免檢疫抵港者的檢測及隔離安排，今日起要求各豁免檢疫者在來港後第12天，須作第二次檢測；從極高風險地區抵港的機組人員要檢測待行，當中非本地機組人員得到檢測結果方可登上下一航機執勤，本地機組人員在極高風險地區短暫出勤期間，須於當地以點對點交通往酒店，隔離至下一航班；14日內未曾到極高風險地區抵港的機組人員則可在酒店或家居隔離直至有檢測結果。

此外，灣仔警區及分區人員聯同機動部隊人員前晚起巡查，發現霎東街一樓上酒吧有多人聚集，涉違限聚令，向172名顧客發罰款通知書，30歲男酒吧負責人則涉沒確保桌距及處所內人數超上限約3倍，將被檢控。

明報記者

（疫情第四波）