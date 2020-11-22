港府首令強制驗 跳舞群組32人中招 涉14舞場或現超級傳播

到訪者周二前須檢測

防護中心無名單

民政事務總署昨回覆稱，上述14間跳舞場所中，只有「百樂會」及「金麗會」持牌照處發出的會址合格證明書；牌照處並沒向其餘12間處所發遊戲機中心、會址、卡拉OK場所或麻將天九娛樂場所相關的牌照，但無提及各場所有無「公眾舞廳／舞蹈學校牌照」。

最少8人為導師 昨增21人

本港昨增43宗確診，21人屬跳舞群組，連計早前「百樂會懷舊歌舞」百人生日宴一名參與者，跳舞群組累計有32人，當中最少8人為導師，並有8人無病徵，最早於11月13日病發的57歲男子只曾到Starlight Dance Club。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該群組可能出現超級傳播，令「（疫情）突然爆得好犀利」，暫未清楚最早源頭。她指Starlight Dance Club茶水間有員工確診，相信在茶水間發生傳播，部分教學是老師學員單對單，部分是1對8至10人，跳舞時可能有較緊密接觸，部分人又沒戴口罩，也會「身水身汗」，跳舞期間亦有喝水、有人帶食物入處所並共用更衣室等，可能是傳播途徑。

綜合確診和初步確診，跳舞群組患者曾到14間跳舞場所。一名無病徵29歲男子到最少6間舞場，包括Starlight Dance Club和Heavenly Dance等。另有一名57歲男子和一名34歲男子亦到過4個場。Starlight有多達27名病人到訪。

張竹君稱，11月12至13日去過Starlight、Heavenly Dance的人會被界定為緊密接觸者，又指食衛局長會發強制檢測公告，要求11月1日或之後曾到該14間場所的市民在11月24日前檢測。

張承認無到訪者名單，被問會否令強制檢測形同虛設，她沒正面回應。她另提到，如到訪者被發現不遵守檢測令會有懲處，要求強制檢測確保到訪者會嚴肅看待須在死線前檢測的要求。

許樹昌：應同時現人傳人環境污染

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，跳社交舞屬頗劇烈運動，參與者會呼吸急促，有可能噴飛沫，即使跳舞有戴口罩，喝水等時間仍會除口罩。他認為，跳舞場所發生廣泛傳播，應同時出現了人傳人和環境污染，染疫者除了傳染給舞伴，也可能污染了桌椅、更衣室等。

許又說，因跳舞群組中有不少涉教學，導師應有學生名單；如是生日派對等，主辦者亦應有賓客名單，可按名單追蹤和要求檢測。他認為，有別於China Secret和北角佛堂群組，跳舞屬較健康活動，且舞者應較佛堂群組年輕、記憶力好，相信會願意檢測。

醫學會促增加檢測誘因

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，教學涉收費，若完全不能掌握學員名單會感奇怪，反問「是否有些名單不方便向外透露」，指政府或需軟硬兼施，除了強制檢測，亦要想辦法增加誘因。

（疫情第四波）