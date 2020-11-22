擬熔斷前趕赴星 留一日亦願 港女會情郎好夢終落空

市民Mary（化名）本預計明日赴星探男友，昨到政府檢測中心花240元檢測，但政府昨午公布氣泡延期。她大感失望，「臨門一腳先無得飛，本身雙方都同公司請假，𠵱家只能銷咗先」。她又稱「如兩星期後飛得成，情况都唔算太差，叫做都有得盼吓囉，如兩星期後飛得成就即刻買番飛啦」。

至於期待旅遊的Chris（化名）本為氣泡首航客，「如早點講實去唔到，當然最好」，他稱國泰昨午解說退票，他會選全額退款。他又說曾考慮12月6日若重新開通，應否再啟程，「但機票已要6000蚊起，酒店應唔平，咁都幾貴，同埋唔知疫情係唔係已控制到，到時真係重開再睇吓點，但呢一刻覺得機會微」。

移居新加坡約30年的新加坡香港商會會長陳文平本買了12月13日機票回港，但因私事欲提前本周二或三起程，現無法成行，有點失望，「主要覺得香港抗疫還有進步空間」。他表示，新加坡已經跟不少國家，如新西蘭、文萊等單方面豁免14日隔離，只需檢測，香港也可參考新加坡做法，「如香港更有靈活性，新加坡人過來不用隔離，回去才隔離，也會有助增加到港人數」。

（疫情第四波）