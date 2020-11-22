飈43確診 星港旅遊氣泡暫緩兩周 13宗源頭不明遍全港 7日平均數逼近「熔斷」水平

新加坡在過去11日均無本地確診，反觀香港疫情急速反彈，昨增43宗確診，當中36宗屬本地個案，13宗源頭不明。政府消息人士表示，昨按最新確診數字與新加坡商討，考慮以公共衛生為先，雖然旅客會失望，但不想旅客出發後短時間面臨熔斷，以致回程要隔離，亦不想輸出個案到新加坡。

邱騰華：延期負責任做法

擬下月初再公布啟航日

邱騰華昨日說，近日香港疫情惡化，源頭不明本地個案上升，社區持續有隱形傳播，預計短期內仍嚴峻。若旅遊氣泡如期啟航，可能短期內就要調整。他稱延期是避免旅客不便，是合適和負責任做法；並補充兩地會保持溝通，下月初會再公布啟航日子。

被問本港不明個案7日平均數未達5宗已叫停氣泡，邱騰華說本港疫情已接近此數，故在啟航前檢視情况，確保不會令旅客不便。被問若疫情反彈，氣泡會否啓航無期，他表示疫情若轉壞必須調整，限制社交接觸、工作、出行等，但若市民合作及遵行措施，「縱使困難，有些活動仍是可以做」，盼透過「張弛有度」政策，在情况比較好時能及時推措施，讓經貿及生活可進行。至於本地遊需否減人數上限，他稱當局已要求業界做足措施，如戴口罩等。

料影響2800人次

兩地航空公司：可更改退訂

在港府公布推遲氣泡前，新加坡民航局昨早公布氣泡旅客落地後須增一次檢測，費用為196新加坡元（約1131港元）。不過，兩地昨午公布氣泡延期，新加坡交通部長王乙康在facebook撰文，表示昨午與邱騰華討論，最終決定延期。王又稱完全理解準備旅行者的失望及沮喪，但從衛生角度出發，這是較好決定。

據旅遊氣泡細則，星港今起至12月6日原定每日各有一班來回航班，每班200人。旅遊業議會主席黃進達表示，據了解航班大多滿額，主要以商務及探親為主。以此推算，即氣泡延遲14日，料影響近2800名人次。新加坡航空回覆表示，受氣泡延期影響者可免費改行程或退款；國泰亦稱旅客可免費更改或取消預訂等。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，能否在兩周後將疫情壓至不明源頭個案少於5宗，視乎政府收緊防疫措施速度，以及市民和私營機構的配合程度；若政府立即大幅收緊措施，且市民和私營機構配合，例如實施在家工作等，在一個潛伏期、即14日內有可能控制疫情。

許樹昌：倘嚴限措施 可14日內控制

曾祈殷：一個月內受控已算好

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，近日確診上升軌道，可能再現單日過百確診。對於本港疫情能否在兩周內回落，重啟旅遊氣泡，他說「絕對唔睇好」，本港第三波疫情由7月延續至10月，持續3、4個月，加上流感或夾擊，如香港能於一個多月內控制疫情「已算係好好」。

旅遊界議員表失望

憂打擊開放其他國家

旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界對推遲氣泡肯定失望，本以為星港氣泡開通後可陸續開放其他國家，或讓內地看到開通情况，怎料未開始便延遲，「肯定打擊了以後繼續開放其他國家」。他又擔心疫情反覆，「兩星期後都未知道能否開通」，質疑政府控疫手段是否力度不足，「看來政府如果不落重藥，擔心（氣泡啓航）會繼續推遲。如果新加坡問題都解決不到，旅遊業復蘇時間也會進一步推遲」。

明報記者

（疫情第四波）

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