【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情

港澳辦早前特別讚揚有被標籤為「反對派」嘅議員「沒有被綁架上總辭的戰車」，陳沛然就話：「咁大件事？我係反對派？」；陳又以「辦公室政治」同「球賽榜末定論」比喻，話以前其他人喺度，點都唔到佢成為被針對對象，「𠵱家得兩個咋嘛，明顯落咗降班區，焦點所在；老闆一定成日見到有兩個做得唔好，針對佢哋。如果畀人針對，變咗你做嘢嘅空間細咗」。

留任「唔想醫療開支被削」

陳沛然又同Emily講，唔捨得一班民主派同事，有時佢喺facebook專頁分享音樂，係因為冇心機。

明日大嶼境外投票立場「唔講住」

日後喺議會如何自處，佢話自己有兩個身分：醫生同議員，有人叫佢要中立，佢反問「中咩立呀？做球證咩？我係落場踢波嘅足球員嚟㗎嘛。我喺議會，如果我話唔講政治會畀人笑㗎，同埋我必須要有立場，我最後都要撳掣㗎」。至於「明日大嶼」同境外投票嘅投票立場，佢保持神秘話：「唔透露住，到時投票話你聽。」