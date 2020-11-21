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【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情

【明報專訊】醫學界議員陳沛然（圖）被歸類為「非建制派」，佢喺民主派宣布總辭後話，疫情下會繼續留任、堅守崗位，同業界、市民抗疫。陳沛然噚日同Emily講多啲佢選擇留任嘅原因，形容「面前支持、反對、棄權3個掣，仲有缺席」，喺呢個世代點揀大家都有唔同意見，𠵱家業界專注抗疫，佢最後按下「留任掣」，主要真係因為疫情，否則考慮或唔一樣，「要頂住」唔想畀人削減政府醫療開支。

港澳辦早前特別讚揚有被標籤為「反對派」嘅議員「沒有被綁架上總辭的戰車」，陳沛然就話：「咁大件事？我係反對派？」；陳又以「辦公室政治」同「球賽榜末定論」比喻，話以前其他人喺度，點都唔到佢成為被針對對象，「𠵱家得兩個咋嘛，明顯落咗降班區，焦點所在；老闆一定成日見到有兩個做得唔好，針對佢哋。如果畀人針對，變咗你做嘢嘅空間細咗」。

留任「唔想醫療開支被削」

陳沛然又同Emily講，唔捨得一班民主派同事，有時佢喺facebook專頁分享音樂，係因為冇心機。

明日大嶼境外投票立場「唔講住」

日後喺議會如何自處，佢話自己有兩個身分：醫生同議員，有人叫佢要中立，佢反問「中咩立呀？做球證咩？我係落場踢波嘅足球員嚟㗎嘛。我喺議會，如果我話唔講政治會畀人笑㗎，同埋我必須要有立場，我最後都要撳掣㗎」。至於「明日大嶼」同境外投票嘅投票立場，佢保持神秘話：「唔透露住，到時投票話你聽。」

相關字詞﹕醫生議員 足球員 非建制派 鄭松泰 醫學界 民主派總辭 陳沛然

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