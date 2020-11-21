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指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台

【明報專訊】香港電台早前被重啓對助理節目主任利君雅的投訴調查，並延長其試用期120日。香港電台節目製作人員工會前主席麥麗貞昨日到申訴專員公署就事件投訴。麥認為港台「一調查兩審」，無依照程序辦事，也涉濫權、欠缺效率及不公平，符合申訴專員公署指引中「行政失當」的定義。港台發言人表示已知悉事件，會按既有程序處理。

指「一調查兩審」不符程序

麥麗貞昨以個人名義投訴。她說，自己在港台工作30多年，認為當局在處理利君雅投訴時「一調查兩審」，無依程序辦事，也沒交代基於什麼理據推翻第一次調查。她又認為事件涉及濫權，「任何一個電視台都會收到很多投訴，為什麼港台今次只是針對利君雅一人？」質疑是否以後所有投訴都需要統一「兩審」。她說「兩審」欠缺效率，亦擔心造成寒蟬效應，「如果影響記者有所畏懼，會影響節目水準」。對於退休港台員工而言，她以自己為例，擔心過往的投訴會被重啓調查，對此有很大精神壓力。

申訴專員公署昨派代表收投訴信，署方稱會先評審投訴是否屬於其職權範圍及檢視有否表面證據，並會在10至15日內通知投訴人是否受理。

港台節目製作人員工會表示，據了解港台行政部（DAU）最近曾提出要求傳訊組人員交出個人工作電郵資料，認為行政部門藉調查之名恣意濫權，要求過分。另外，工會關注利君雅已被延長試用期48天，但她至今仍未知悉調查性質、規模、涉及人數、自身參與及權利，未知投訴數目及有關詳情。工會要求管方公平對待員工。港台回應稱，行政部及資訊科技組從未查閱任何員工個人電腦及工作電郵。

相關字詞﹕香港電台節目製作人員工會 麥麗貞 利君雅

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