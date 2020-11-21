指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台

指「一調查兩審」不符程序

麥麗貞昨以個人名義投訴。她說，自己在港台工作30多年，認為當局在處理利君雅投訴時「一調查兩審」，無依程序辦事，也沒交代基於什麼理據推翻第一次調查。她又認為事件涉及濫權，「任何一個電視台都會收到很多投訴，為什麼港台今次只是針對利君雅一人？」質疑是否以後所有投訴都需要統一「兩審」。她說「兩審」欠缺效率，亦擔心造成寒蟬效應，「如果影響記者有所畏懼，會影響節目水準」。對於退休港台員工而言，她以自己為例，擔心過往的投訴會被重啓調查，對此有很大精神壓力。

申訴專員公署昨派代表收投訴信，署方稱會先評審投訴是否屬於其職權範圍及檢視有否表面證據，並會在10至15日內通知投訴人是否受理。

港台節目製作人員工會表示，據了解港台行政部（DAU）最近曾提出要求傳訊組人員交出個人工作電郵資料，認為行政部門藉調查之名恣意濫權，要求過分。另外，工會關注利君雅已被延長試用期48天，但她至今仍未知悉調查性質、規模、涉及人數、自身參與及權利，未知投訴數目及有關詳情。工會要求管方公平對待員工。港台回應稱，行政部及資訊科技組從未查閱任何員工個人電腦及工作電郵。