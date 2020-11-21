建制見林鄭提共識訴求 促推政策前商討 另倡輸入海外醫生 加快研劏房租管

促改善行政立法關係 特首多到立會答問

據了解，特首辦主任陳國基亦有參與昨日會面，會上氣氛良好，主要討論建制派就《施政報告》提出的議題，並無討論境外投票。廖長江會後說，泛民缺席立法會的新形勢下，建制派希望就政府良好管治作貢獻，昨日會面只是開始，希望繼續與特首及官員溝通。

民建聯主席李慧琼表示，在會面中提出希望特首責成團隊改善行政立法關係，官員應主動與立法會、不同黨派溝通，並落區接觸市民；亦請特首留意減低政府工程造價和超支問題。她說建制派有共識，希望施政報告展示決心和魄力控制疫情、恢復經濟，關懷低下階層和失業者。

工聯會麥美娟說，政府應珍惜立法會如此有效率的新格局，應有果斷措施破局，處理失業、房屋問題。她提出政府應推出完善的失業保障制度，創造就業機會，對航空、飲食、旅遊業應有特別支援。工聯會一直促政府設立失業援助金，麥美娟說相信政府知道社會有需要。工聯會又提出將運輸及房屋局「拆局」，將房屋事務與發展局合併，另成立運輸及工務局。

質疑公務員體系膨脹 促停開首長職位

自由黨主席張宇人稱，會上提出建制派有共識希望開放海外醫生，以減輕本港醫生人手不足，自由黨正草擬相關私人條例草案。新民黨主席葉劉淑儀認為，運房局研究劏房租管研究不應用上18個月，應該加快；她又說，建制派有共識公務員體系膨脹得太快，質疑毋須加開太多首長級職位。