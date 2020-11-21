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茶果嶺村羅氏大屋料保留 議員促定保育方案

【明報專訊】茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村3個九龍東寮屋區均歷史悠久，其中政府在茶果嶺村的研究範圍內，有三級歷史建築「羅氏大屋」及天后廟，而在牛池灣寮屋區亦有三級歷史建築「萬佛堂」。發展局長黃偉綸今年6月回覆立法會稱，視乎3個寮屋區可行性研究的結果，當局的意向是在發展寮屋區的同時，原址保留「羅氏大屋」及「萬佛堂」。

花崗岩大屋見證石礦業繁盛

茶果嶺村有逾400年歷史，文物及文化遺產豐富，其中村內已有兩項三級歷史建築，包括位於茶果嶺道的「羅氏大屋」，它於1855年運用原地採礦獲得的花崗岩建造，是茶果嶺村內最古老建築物。「羅氏大屋」採用中式瓦頂興建，門框和入口使用石板，見證茶果嶺曾經繁盛的石礦業。

村內另一項三級歷史建築為「茶果嶺天后宮」，是本港現存最大以麻石興建的廟宇，舊廟最早於清朝道光年間建成，但於1911至12年間毁於風暴，於1941年由居民集資修葺，再於1947年拆卸，其後政府應當地居民請求，協助於現址重建該廟，目前每年天后宮仍會舉辦魯班先師誕和天后誕等慶祝活動。至於牛池灣村亦有三級歷史建築、於1915年建成的古老齋堂「萬佛堂」。

同村天后宮不受發展影響

黃偉綸曾於6月回覆立法會稱，一般而言，當局在制定發展方案時，大原則是在可行情况下盡量原址保留歷史建築，並透過規劃，將歷史建築納入未來發展當中，其中當局意向是原址保留「羅氏大屋」及「萬佛堂」，會於啟動改劃程序前，向地區諮詢保育建議。他續說，由於「茶果嶺天后宮」是位於該村可行性研究範圍以外，相信不會受到發展影響，亦不會影響該處目前舉辦具保育或文化價值的活動。九龍東立法會議員柯創盛表示，政府應妥善為歷史建築物制定保育方案。

（施政報告前瞻）

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