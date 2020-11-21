3市區寮屋區擬交房協建安置屋邨 委市建局重建石硤尾大坑西邨

明報記者 黃俊鋒

長遠是否全交房協發展 有待商討

房協回覆稱，在資源許可下，樂意考慮參與任何有助解決香港房屋問題的計劃或項目；現時房協正規劃或興建中的項目共14個，涉及逾1.8萬個單位。

據悉，特首新一份《施政報告》亦會交代明日大嶼最新進展，以及委託市建局協助重建石硤尾大坑西邨。而去年在《施政報告》提出收回茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個寮屋區的私人土地，涉約7公頃市區用地，計劃加快發展並重建作高密度公營房屋為主的新社區。發展局長黃偉綸今年6月回覆立法會稱，預料明年內完成3個寮屋區的可行性研究，制定發展方案，初步估算合共可建約6300伙公營房屋，若過程順利，預料2025年開展工程。

安置屋邨供寮屋戶上樓 可租可買

接近政府消息人士透露，發展局計劃就重建3個寮屋區邀請房協合作，當政府完成收地後，初步擬將有關土地交予房協興建專用安置屋邨，當中包括出租及資助出售單位。消息透露，邀請房協發展3個寮屋區，有助加快公營房屋供應，亦較全數交予房委會發展靈活。

現時房協正在粉嶺百和路、洪水橋、古洞北第24區及啟德1E1地盤興建4個專用安置屋邨，安置受政府清拆或重建影響的住戶，合資格住戶可選擇編配出租單位，或選擇購買資助出售單位。消息人士稱，其中啟德的專用安置屋邨將提供2000多伙，料2025/26年度落成，其中千多個單位將撥作安置真善美村住戶，餘下千多個單位若時間上配合到，可作安置3個寮屋區的住戶。

安置邨建成5年後 剩餘單位可「釋放」

按現時框架，房協的專用安置屋邨在建成後首5年內，需用作安置受政府清拆或重建影響的住戶，由發展局指定合資格住戶遷至出租單位或購買資助出售單位，若5年後仍有單位未租出或未售賣，發展局可「釋放」單位予房協，其中剩餘的出租單位將按乙類屋邨申請資格編配給目前公屋輪候者；而剩餘的資助出售單位則可公開發售，單位規格類近房協綠怡雅苑、翠嶺峰、翠鳴臺等屋苑。

不過，消息人士稱，由於房協正發展多個住屋項目，受限於財政資源，3個寮屋區最終是否全數交由房協獨力發展有待商討，具體發展比例仍待研究。

房委委員促趁機重建彩虹邨

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，原則上支持政府將寮屋區交予房協發展，但3個寮屋區均屬市區少有地皮，政府不應全部以單一模式發展。他說，九龍東有不少舊公共屋邨，例如彩虹邨，樓齡已達50多年，日久失修，寮屋區地皮有條件作「接收屋邨」，安置受彩虹邨重建影響的住戶，認為政府應藉此機會啟動彩虹邨重建，否則在市區地皮愈來愈少下，未來將更難重建舊邨。

另一房委會委員、九龍東立法會議員柯創盛表示，3個寮屋區住戶關注賠償及安置方案，認為政府應仿效古洞北和粉嶺北的方案，容許受影響居民可免入息及資產審查入住專用安置屋邨，並要改善區內交通及增加社區配套，以爭取居民支持。

（施政報告前瞻）