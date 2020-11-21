港聞

港聞二

地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」

【明報專訊】去年11月17日晚警方圍封理大，大批示威者在附近「圍魏救趙」圖分散警力。患情緒病的25歲地盤工於翌日清晨在旺角向警車方向擲汽油彈，被捕後被搜出刀及伸縮棍等，事隔一年後，他昨日在區域法院承認各一項有意圖而企圖縱火罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪，他親撰求情信稱，當時走上街頭是「希望以一己之力保護弱小」。法官胡雅文下令將被告還押至12月11日刑刑，以索取其精神報告。

還押至12．11 官索精神報告

已還押逾一年的被告黎振鴻（25歲）承認於2019年11月18日在黑布街與豉油街交界附近，企圖用火摧毁一輛警車；並同日在黑布街管有一把刀、一支伸縮棍和一支胡椒噴霧。被告原另被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，獲控方接納只在法庭留檔，不予起訴。

年幼內地來港受欺凌 患「循環性情緒病」

辯方求情稱，被告年幼時從內地到港，因口音、衣着及外表在校園遭受欺凌，小學開始已有精神問題，後來確診患有「循環性情緒病」。

辯方引述被告所寫的求情信稱，自他被捕後，母親的抑鬱症加劇，未婚妻仍不離不棄照顧他們母子，遂在收押期間求婚，現對「生命中最重要的兩個女人」抱歉，明白暴力無法改變社會，承諾會以溫柔方式幫人。

母抑鬱加劇未婚妻不離棄 對二人抱歉

被告在求情信提及，案發時他看到不少比他更年輕的人因反修例運動被捕，消息牽引着他的情緒，於是走上街頭，「希望能以一已之力保護弱小的人」。

辯方又說，被告為分散警方圍封理大的注意力，在案發當日早上才決定參與示威；而事發時只是一時衝動，隨地撿起汽油彈擲向離他約10米遠的警車，從沒製造汽油彈意圖犯案。

【案件編號：DCCC182/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 反修例運動 在公眾地方管有攻擊性武器罪 有意圖而企圖縱火罪 圍魏救趙

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