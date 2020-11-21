地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」

還押至12．11 官索精神報告

已還押逾一年的被告黎振鴻（25歲）承認於2019年11月18日在黑布街與豉油街交界附近，企圖用火摧毁一輛警車；並同日在黑布街管有一把刀、一支伸縮棍和一支胡椒噴霧。被告原另被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，獲控方接納只在法庭留檔，不予起訴。

年幼內地來港受欺凌 患「循環性情緒病」

辯方求情稱，被告年幼時從內地到港，因口音、衣着及外表在校園遭受欺凌，小學開始已有精神問題，後來確診患有「循環性情緒病」。

辯方引述被告所寫的求情信稱，自他被捕後，母親的抑鬱症加劇，未婚妻仍不離不棄照顧他們母子，遂在收押期間求婚，現對「生命中最重要的兩個女人」抱歉，明白暴力無法改變社會，承諾會以溫柔方式幫人。

母抑鬱加劇未婚妻不離棄 對二人抱歉

被告在求情信提及，案發時他看到不少比他更年輕的人因反修例運動被捕，消息牽引着他的情緒，於是走上街頭，「希望能以一已之力保護弱小的人」。

辯方又說，被告為分散警方圍封理大的注意力，在案發當日早上才決定參與示威；而事發時只是一時衝動，隨地撿起汽油彈擲向離他約10米遠的警車，從沒製造汽油彈意圖犯案。

【案件編號：DCCC182/20】

（反修例風暴）