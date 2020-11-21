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上級未下令 警向停車場射3催淚彈 小隊副指揮：若我叫fire 就十幾發子彈咁打

【明報專訊】終年22歲的科大生周梓樂死因研訊昨開展第5日。東九龍衝鋒隊第1小隊副指揮官、警署警長林華平描述該隊地面行動路線時，顯示一度接近另一小隊在尚德停車場A二樓發現傷者的位置，但林昨日在庭上表示不知道在該停車場發現傷者。他又說，同隊警長曾自行決定向停車場射3發催淚彈，他看不見彈頭着陸點，並稱「如果我叫『fire』，就係十幾發子彈咁樣打」。

推進路線經停車場 稱不知發現傷者

前4天的研訊中，東九龍衝鋒隊第3、4小隊警員供辭均提及，去年11月4日凌晨在涉事停車場一帶有第1小隊同場行動。第1小隊副指揮官、警署警長林華平昨供稱，當日零時40分，第1小隊按指示到唐德街支援，其後車隊於零時57分到達寶康路，全隊人再徒步「急步推進」到廣明苑廣昌閣，地面推進路線一度接近第4小隊在尚德停車場A二樓發現傷者位置（見圖）。不過在代表死者家屬的大律師鄭淑儀追問下，他稱推進時沒留意尚德停車場A上有否人移動。

死因裁判官高偉雄問林行動時有否配備可跟第3及第4小隊指揮官溝通的通訊機，他說有；至於有否從通訊機得知停車場發現傷者，他說「當日沒收到此資料」。陪審團問他當晚有否見過消防員，他說撤離時看見20多米外有消防員。

稱示威者擲物 射布袋彈中兩人

林又說，至零時58分，他在廣昌閣遇到地面的黑衣示威者向他擲玻璃樽，故發射兩枚布袋彈，擊中兩名擲物者。陪審團及鄭大狀追問下，他補充下車後先到廣昌閣處理示威者，才用通訊機點齊小隊人數；他不知道隊尾成員何時到達廣昌閣。

林說，及後第1小隊在唐俊街近廣明苑一個迴旋處設防線，保護分別在尚德邨及尚德停車場A掃蕩的第3及第4小隊。至1時27分，林收到指示撤退，但有示威者佔據路面及停車場，同隊一名身處唐俊街的警長於1時37分起向停車場射3發催淚彈，林看不見彈頭着陸點。第1小隊於1時45分撤離。

射停車場3發催淚彈 稱不見落點

回應下屬開火 「遇持刀沒命令就唔開？」

陪審團提問，上述警長所射的3枚催淚彈是否由林華平命令發射，林稱是對方自行決定，又說「如果我叫『fire』，就係十幾發子彈咁樣打」，因下令後有合適槍械者會一同開槍。陪審團追問警員沒收命令仍可開槍是否慣常做法，林反問，如果警員遇有人持刀，但指揮官看不見又沒命令用武力，「佢就唔可以開槍？」

警反問律師被打斷 官着直接回答

鄭大狀問林在唐德街時知否停車場有人擲物？林回應「唔接近停車場唔會知佢有危險」，反問鄭「同唔同意」。其後鄭問他是否「身先士卒」帶隊入廣明苑，林問「點解要用呢個講法？」死因裁判官此時插話，提醒鄭不要有太多爭議，又着林「你直接答問題，唔使有咁多問題」。

林華平作供完完畢，高偉雄透露下周一（23日）將傳召一名市民證人。據了解，該證人早前應周梓樂父親呼籲主動向死因庭提供資料。聆訊下周一續。

【案件編號：CCCDI932/19】

（死因研訊第5天）

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕科大學生墮樓 廣明苑 尚德停車場 死因研訊 東九龍總區衝鋒隊 反修例運動 周梓樂

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