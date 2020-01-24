涉213刀殺女友 已婚漢得直需四度受審

上訴人梁耀強現年50歲，被控2009年9月12日在長沙灣和興大廈4樓一單位謀殺楊秀瑜（終年35歲）。由於被告定罪後屢提上訴，案件在2010、2014及2018年進行共3次審訊。

上訴庭：主審法官無妥善引導陪審團

上訴庭在判辭稱，2018年主審案件的法官潘敏琦無妥善引導陪審團，考慮關於被告精神狀態的證供，尤其被告是否在挑釁下殺人，或令陪審團忽視相關證據，故一致裁定被告上訴得直。

不過，3名法官對被告是否要面對第四次審訊有不同意見。法官麥偉德認為被告一旦接受重審，對他非常痛苦，加上有關司法程序略為冗長，無疑對被告不公平。

副庭長麥機智表示謀殺是嚴重罪行，為死者家屬福祉着想，被告應早日得到恰當裁決；而且本案關鍵在於被告案發時精神狀態，能否減輕其刑事責任，最好由陪審團聽取證供後裁斷。法官薛偉成亦稱本案案情嚴重，死者不但身中多刀，更被扼頸及斬脫牙齒，被告應接受重審。

【案件編號：CACC131/19】