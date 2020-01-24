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訛稱低息貸款騙252萬「保證金」 警拘7人

【明報專訊】警方早前拘捕7人，涉嫌串謀詐騙，假扮財務中介公司聲稱能提供低息貸款，騙取252萬「保證金」。被騙個案中，最高金額一宗受害人為一名律師，他被騙去80萬元。

最少23人受害 有律師失80萬

警方指出，7至11月收到多人舉報，收到來電聲稱為大型本地銀行的職員，能提供低息貸款。當受害人表示有興趣，騙徒會轉介至其同黨，同黨訛稱為中介公司職員，以即時通訊軟件聯絡，相約對方到時租商務中心、咖啡店或餐廳見面，並要求對方簽署虛假的承諾書，並開立證券、投資或循環貸款戶口，再將相等於貸款金額10%的保證金存入戶口，並承諾不成功批核貸款會退還保證金。惟他們收到保證金後便失去聯絡。警方指出，部分個案中騙徒訛稱因為疫情，可以不見面透過電話提交表格申請貸款。

警方在11月10日行動，在尖沙嘴阻止一名女騙徒騙取一名女子5萬元。警方拘捕該騙徒，並連同其後行動，先後在全港各區拘捕共5男2女，年齡26至68歲，報稱文員、侍應、送貨員及無業，全部獲保釋，不排除更多人被捕。

警方指出，案件涉及最少23名受害人，年齡30至75歲，涉及金額252萬元，當中包括專業人士、勞工階層、退休人士等。據了解，各人損失5萬至80萬元，其中一名律師被騙80萬元。他本欲借貸400萬，騙徒向他收取40萬「保證金」，其後聲稱未能成功借錢，再要求該律師再存入另一筆40萬「保證金」，最終仍收不到相關貸款。

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