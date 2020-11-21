港聞

港聞二

涉冒警向捲案少女索裸露影片 港鐵職員被捕

【明報專訊】兩名未成年少女早前因在港鐵站內牽涉案件，一名港鐵職員涉濫用職權取得兩少女的聯絡方法後，冒警聯絡對方，聲稱可協助調查案件，惟要求對方傳送自拍裸露影片。兩少女報警，警員前晚「放蛇」拘捕該名港鐵職員。

港鐵發言人表示，由於案件仍在調查階段，目前不適宜作任何評論，港鐵會配合警方調查。相關員工已被暫停職務，港鐵會按內部既定程序處理，港鐵對於員工操守行為有嚴格要求，若有員工做出任何有違操守行為，公司會嚴肅處理。

疑濫用職權取聯絡方法 訛稱可助查

警方指出，早前接獲一名15歲及一名16歲少女報案，兩人稱早前涉及港鐵案件，其後一名男子聯絡她們，並自稱警員，說可協助她們調查案件，惟要求對方先自拍裸露影片並傳給他。兩少女對該男子身分有懷疑，未有拍攝相關影片，並在家長陪同下報警。

警方派出喬裝探員與該男子交涉，該男子相約喬裝探員相見，並要求做出不道德行為。喬裝探員前晚前往港鐵長沙灣站赴約，在附近埋伏的探員將該男子拘捕，涉嫌冒充公職人員及促致未滿18歲的人製作色情物品。

另涉5宗風化案

警方在該男子身上、住所及辦公室搜獲電腦及電話，揭發他另涉最少3至5宗風化案。該男子35歲，為港鐵職員，警方稱他涉濫用職權查閱港鐵的事件紀錄，找到相關電話聯絡兩少女。

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