張祺忠港大宿舍員工：張妻綽號天拿水「一撻即着」

被告張祺忠早前否認一項約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）的罪名。

友稱死者欠幽默缺社交技巧

偉倫堂員工蔡榮輝（音譯）供稱，洋名為Tina的死者綽號為「天拿水」，因當別人「一講嘢，如果逆佢意，一撻即着，唔會收聲」。他又稱，死者曾就宿舍安裝太陽能板、員工在其家門外點算牀單等事宜表達不滿。

小學至預科均為被告張祺忠同學、現任職建築師的陳梁材供稱，認識被告超過50年，至被告被捕和還押，陳仍不時探望對方，並透過書信來往。

陳形容被告為人隨和，「50年如一日，著藍色恤衫，心口一支藍色原子筆」。他又稱，被告以往頻繁出席同學聚會，惟近年次數減少，身形亦比以往消瘦。

至於死者，陳梁材形容她缺乏幽默感和社交技巧，又稱他和妻子曾到被告住所燒烤，死者當時向他們稱「啲嘢係咁㗎啦，招呼張祺忠嘅朋友係咁㗎啦」、「啲嘢你要自己做，唔通要我招呼你咩」，認為死者談吐「好唔easy」，陳的妻子亦拒絕再參與其他聚會。

醫生：被告抑鬱削理性判斷力

辯方另傳召青山醫院法醫精神科部門主管蕭慧敏作供。她由今年9至10月曾會見被告7次，她亦曾與被告的子女及被告的港大同事訪談。她指出，被告的情緒抑鬱焦慮、易怒程度上升、專注力下降、體重明顯減輕、思考和做決定的速度下降等，當中以焦慮和易怒的情緒最明顯。

蕭慧敏認為，被告患有中等至嚴重程度的抑鬱症，精神出現異常，上述情况令張的理性判斷能力被削弱，他就本案的責任亦因其精神問題而有一定程度的降低。案件下周一再續。

【案件編號：HCCC292/19】