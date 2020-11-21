港聞

港聞二

張祺忠港大宿舍員工：張妻綽號天拿水「一撻即着」

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠在港大宿舍偉倫堂涉殺妻一案，昨在高等法院續審。辯方傳召偉倫堂員工，以及認識張逾50年的好友作供。偉倫堂員工透露洋名為Tina的死者綽號為「天拿水」，意味性格「一撻即着」。張的好友則供稱，他到夫婦倆的住所作客時，死者曾稱「唔通要我招呼你咩」，形容她欠缺幽默感和社交技巧。

被告張祺忠早前否認一項約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）的罪名。

友稱死者欠幽默缺社交技巧

偉倫堂員工蔡榮輝（音譯）供稱，洋名為Tina的死者綽號為「天拿水」，因當別人「一講嘢，如果逆佢意，一撻即着，唔會收聲」。他又稱，死者曾就宿舍安裝太陽能板、員工在其家門外點算牀單等事宜表達不滿。

小學至預科均為被告張祺忠同學、現任職建築師的陳梁材供稱，認識被告超過50年，至被告被捕和還押，陳仍不時探望對方，並透過書信來往。

陳形容被告為人隨和，「50年如一日，著藍色恤衫，心口一支藍色原子筆」。他又稱，被告以往頻繁出席同學聚會，惟近年次數減少，身形亦比以往消瘦。

至於死者，陳梁材形容她缺乏幽默感和社交技巧，又稱他和妻子曾到被告住所燒烤，死者當時向他們稱「啲嘢係咁㗎啦，招呼張祺忠嘅朋友係咁㗎啦」、「啲嘢你要自己做，唔通要我招呼你咩」，認為死者談吐「好唔easy」，陳的妻子亦拒絕再參與其他聚會。

醫生：被告抑鬱削理性判斷力

辯方另傳召青山醫院法醫精神科部門主管蕭慧敏作供。她由今年9至10月曾會見被告7次，她亦曾與被告的子女及被告的港大同事訪談。她指出，被告的情緒抑鬱焦慮、易怒程度上升、專注力下降、體重明顯減輕、思考和做決定的速度下降等，當中以焦慮和易怒的情緒最明顯。

蕭慧敏認為，被告患有中等至嚴重程度的抑鬱症，精神出現異常，上述情况令張的理性判斷能力被削弱，他就本案的責任亦因其精神問題而有一定程度的降低。案件下周一再續。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕謀殺案 高等法院 張祺忠 副教授涉殺妻

上 / 下一篇新聞

國安處中大蒐證 學生斥校方就遊行報警 學生會指保安員帶路 中聯辦支持執法
國安處中大蒐證 學生斥校方就遊行報警 學生會指保安員帶路 中聯辦支持執法
高院裁決後 警員戴委任證
高院裁決後 警員戴委任證
畢業生：警入校調查作政治示威
畢業生：警入校調查作政治示威
張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？
張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？
河套區創科園 港澳研究會倡港提供「市政」配套
河套區創科園 港澳研究會倡港提供「市政」配套
偕妻夜潛 「最佳爸爸」溺斃遺一雙子女
偕妻夜潛 「最佳爸爸」溺斃遺一雙子女
不甘替周星馳工作5年僅獲17萬 「要錢我家都夠」 于文鳳：倘女友身分索錢 應多兩個零
不甘替周星馳工作5年僅獲17萬 「要錢我家都夠」 于文鳳：倘女友身分索錢 應多兩個零
涉冒警向捲案少女索裸露影片 港鐵職員被捕
涉冒警向捲案少女索裸露影片 港鐵職員被捕
訛稱低息貸款騙252萬「保證金」 警拘7人
訛稱低息貸款騙252萬「保證金」 警拘7人
九西補選舞弊案 對話錄音稱「寫2號好多嘢送」
九西補選舞弊案 對話錄音稱「寫2號好多嘢送」
涉213刀殺女友 已婚漢得直需四度受審
涉213刀殺女友 已婚漢得直需四度受審
上級未下令 警向停車場射3催淚彈 小隊副指揮：若我叫fire 就十幾發子彈咁打
上級未下令 警向停車場射3催淚彈 小隊副指揮：若我叫fire 就十幾發子彈咁打
地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」
地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」
肩撞警否認阻追捕 公大生罪成囚8周
肩撞警否認阻追捕 公大生罪成囚8周
聯合行動涉罵「死黑警」 入境主任調職
聯合行動涉罵「死黑警」 入境主任調職
唐樓大火添亡魂 18歲女子不治
唐樓大火添亡魂 18歲女子不治
3市區寮屋區擬交房協建安置屋邨 委市建局重建石硤尾大坑西邨
3市區寮屋區擬交房協建安置屋邨 委市建局重建石硤尾大坑西邨
茶果嶺村羅氏大屋料保留 議員促定保育方案
茶果嶺村羅氏大屋料保留 議員促定保育方案
建制見林鄭提共識訴求 促推政策前商討 另倡輸入海外醫生 加快研劏房租管
建制見林鄭提共識訴求 促推政策前商討 另倡輸入海外醫生 加快研劏房租管
指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台
指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情
【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情
【Emily】被問選特首即咳 葉劉：返立會實際啲
【Emily】被問選特首即咳 葉劉：返立會實際啲
【Emily】泛民曾劣評 法律顧問馮秀娟下年退休
【Emily】泛民曾劣評 法律顧問馮秀娟下年退休
【Emily】新城堡開幕 迪士尼15周年派15,000門票
【Emily】新城堡開幕 迪士尼15周年派15,000門票