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不甘替周星馳工作5年僅獲17萬 「要錢我家都夠」 于文鳳：倘女友身分索錢 應多兩個零

【明報專訊】影星周星馳2010年與「香港建設」太子女于文鳳分手後，于入稟要求周賠償逾7000萬元投資佣金，案件昨在高院續審。周星馳一方問到，于文鳳是否記得周曾稱將投資利潤作餽贈之說，于直說：「可能是另一個女人，不是我」，並稱自己替周工作5年僅獲17萬股票利潤，若她以女友身分索錢，應該「起碼要攞多兩個零」，但強調自己不是會向男友索錢的人。

周一方：曾稱「餽贈」利潤

于：可能是另一女人 不是我

于文鳳昨繼續作供。周星馳一方盤問時形容，涉案豪宅「天比高」是周的「夢想之屋」。于則有保留，稱周星馳把持不定，「到處都是他的夢想之屋、夢想大廈，銅鑼灣、灣仔……」，又說天比高是「所有人的夢想之屋」，律師聞言笑稱：「這是我們能一致認同的。」

于文鳳續透露，2004年投標「天比高」時，周星馳原只願斥資2.6億，但出價太低，于遂建議他斥起碼3億，終以約3.2億買入。于認為，以該物業的地段、景觀、有酒窖等設施，3.2億屬「正常」價錢，絕非昂貴，又稱若物業不自住，碰到投資者再轉售，亦必保值獲利。

至於另一物業大埔「比華利山」，于文鳳指發展商曾以「VIP」套餐推銷周星馳，即付一成首期後不用供樓，直至覓得下一手買家。

指有助投資 屬商業協議非餽贈

周星馳一方指出，比華利山發展商接洽周星馳，絕非因于文鳳穿針引線，全因「周星馳是周星馳」。于認同，稱因為周是「超級巨星」，但說她着周減少買入單位亦是投資建議的一部分。故此，于文鳳認為她多年來有實際協助周星馳投資，重申涉案協議具商業性，絕非「餽贈」，直言不記得周有過「餽贈」之言，說：「可能是另一個女人，不是我。」

于文鳳又強調，她替周星馳工作後5年，才獲股票利潤17萬元，聲言若她以「女友」身分索錢，「起碼要攞多兩個零」，若要求禮物，也會想要「鑽石」多於金錢。

于文鳳承認2007年曾向周星馳姊姊周文姬說「等錢使」，但澄清只是開玩笑，解釋說法因她幫助周星馳工作5年均無報酬，心有不甘才索錢，又說若她要錢，「我家庭都能供養我，他們對我很好」。

于文鳳亦承認，其申索書等法律文件曾出錯，包括分佣協議日期等，均與她庭上所述不符。周星馳一方質疑，于事實上忘記事件細節，惟她強調當時如庭上所述般告訴律師，或是律師手民之誤，她覆檢時又沒看清楚，才釀成錯誤。

認投資蝕錢 因周謂「我媽獲利更多」

于同時承認，曾替周星馳投資失利1300萬及無賠償，但解釋不是因為是其女友而不用賠償，舉例稱基金經理導致客人輸錢亦不用賠償，又說是周星馳一次向她說「我母親投資獲利比你還要多」，她才決定投資高風險產品，導致蝕錢。于文鳳作供未完，下周一繼續。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】

相關字詞﹕高等法院 于文鳳 周星馳 佣金爭議

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