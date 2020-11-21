偕妻夜潛 「最佳爸爸」溺斃遺一雙子女

事發前晚（19日）11時許，一名37歲姓廖男子偕32歲妻子及一名男友人在將軍澳大廟灣夜潛，其間廖男下水後被友人發現於石灘對出位置昏迷不醒，隨即把他救起，廖妻報案求助。救護員到場替事主施展心肺復蘇法急救，再送往將軍澳醫院搶救，惜最終不治。現場消息指出，死者廖健邦事發時與妻子及友人進入第137區填料庫，到填料庫南部對開大廟灣捉魚及浮潛，其間發生遇溺事故，警方正調查意外起因。

非開放工地獲友帶入 友停職

土木工程拓展署稱，將軍澳第137區填料庫屬建造工地範圍，不對外開放，死者友人為承建商員工，他涉帶非員工進入工地，已即時停職。署方已要求承建商訓示所有員工，以及加強巡邏。

有潛水牌 下水尋友失蹤影

阿邦與妻子育有一對分別12歲及7歲的子女，為家中經濟支柱。目擊丈夫遇溺口吐白沫的廖太事後整晚奔波，昨接受訪問時難掩哀痛哭不成聲。廖太稱阿邦有潛水牌，玩浮潛多年，熟水性，前日趁水質較清相約友人浮潛，廖太則陪同赴會。事發時，阿邦與友人於晚上約9時下水，其間阿邦上水，稱擔心友人單獨在遠處浮潛有危險，遂再下水尋找友人，惟其後友人上水而阿邦失去蹤影，及至友人救起阿邦時，他已口吐白沫昏迷。廖太稱阿邦身體沒有病痛，亦曾多次到事發地點潛水，一直相安無事，如今意外溺斃，她與子女倍感徬徨。

「佢應承咗今日同阿仔去剪頭髮……下星期我哋結婚12周年，佢仲應承咗買嘢送畀我……」廖太形容阿邦是老實大好人，對朋友好亦疼惜妻兒。廖太主力留在家中照料家事，阿邦則任鋪瓦工，賺取每月約3萬元收入獨力支撐家庭支出，於2016年「上車」買入現時一家四口居住的居屋單位，目前仍在供樓。

妻讚老實好人 堅持每日送子女上學

廖太稱阿邦尤其疼愛一對子女，堅持每日送子女上學，每年9月1日開學日必定告假陪伴子女，一對子女亦十分孝順，每日傍晚會到巴士站接爸爸下班，長子每逢父親節均會煮豐富早餐給爸爸，某年阿邦生日，兩兄妹更特意訂製一個「最佳爸爸獎」頒予阿邦，形容一家人感情要好。

■廖健邦家屬捐款資料：

戶口：中國銀行（香港）

戶口名稱：Hui Wxx Tx （廖太）

戶口號碼：012-785-1-025401-2