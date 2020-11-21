河套區創科園 港澳研究會倡港提供「市政」配套

全國港澳研究會、香港再出發大聯盟、一國兩制研究中心及大灣區香港中心昨合辦研討會，討論本港與深圳的合作機遇。全國港澳研究會會長徐澤透過視像發言，表示深圳過去的成長離不開香港；香港發展亦需要深圳，因此本港與深圳合作建設世界創科中心時，「兩個城市誰也離不開誰」。他表示，本港在河套區創科園的1公里範圍內欠缺配套，認為需認真考慮問題，例如應提供「市政功能」等。他又建議放寬內地來港的商務簽證限制，完善港人在內地民生保障的同等待遇政策等。

徐澤：前提理解一國兩制要到位

徐澤認為，本港需先解決的關鍵問題是對一國兩制的理解要「到位」，他稱本港社會需「深切認識」一國兩制是以《憲法》和《基本法》構成，在該共識下才能認清世界和國家發展大勢，從而準確找出香港的發展定位和路徑。

一國兩制研究中心研究總監方舟會上提出港深合作的3個建議，他認為港府、民間、商戶等應主動向深圳提出，兩地有何合作可向中央爭取授權。其次是加強兩地交通和通關能力，他舉例，乘坐高鐵往返深港，單程車程約12分鐘，但港鐵要求乘客提早45分鐘到高鐵站辦手續，建議高鐵港深段「地鐵化」，如可用手機、八達通乘坐並過關，又建議在陸路口岸加入智能元素。針對深圳積極發展口岸經濟走廊，深港兩地可將河套合作區延至深圳河各個口岸，認為可同時帶動新界北發展。

深圳市前副市長唐傑則建議港深兩地利用好深圳保稅區，加快河套區的合作開發；本港應發揮開放金融中心作用，牽頭組織大灣區基礎建設和發行數據經濟債券；香港的大學與研究機構應積極參與港深合作。