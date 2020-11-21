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張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？

【明報專訊】香港大學校長張翔昨表示，香港「無差別的政治化」，消耗社會大量時間，令很多的機會流走，形容香港面對去年社會動盪及今年疫情挑戰，現時「到了十字路口」，他相信有危就有機，香港應重新思考、定位及起動。他又稱，早前因港大招聘的副校長曾在內地工作多年而備受爭議，他反問20年前港大有很多校長、副校長均是英國人，當時社會上有否出現這樣的爭議。

「港大香港百年優勢正消失」

張翔昨在「灼見名家論壇」致辭時表示，深圳及全球各地均高速發展，香港和港大有百年優勢，但優勢正逐漸消失，故步自封和無差別的政治化，令很多機會流走。他稱若不摒除成見，香港將不能前進，因此要用好一國兩制，保持開放。

張翔又形容現在是最差的時間，也是最好的時間，一定要有斷臂求生的精神，為香港、為年輕人創造新的、進步的環境。

他提到曾在美國生活約30年，但出任港大校長時，被人翻出小時候與父親在內地的生活照，質疑他被「洗腦」，亦有人問他是否共產黨員。他表明並非黨員，又說港大早前招聘副校長時，因相關人選曾在內地工作多年而惹來爭議，他質疑20年前港大有很多校長、副校長均是英國人，反問當時有否這樣的問題，認為香港人要接受各地人才，「香港不但是中國的香港，也是世界的香港」。

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