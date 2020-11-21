張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？

「港大香港百年優勢正消失」

張翔昨在「灼見名家論壇」致辭時表示，深圳及全球各地均高速發展，香港和港大有百年優勢，但優勢正逐漸消失，故步自封和無差別的政治化，令很多機會流走。他稱若不摒除成見，香港將不能前進，因此要用好一國兩制，保持開放。

張翔又形容現在是最差的時間，也是最好的時間，一定要有斷臂求生的精神，為香港、為年輕人創造新的、進步的環境。

他提到曾在美國生活約30年，但出任港大校長時，被人翻出小時候與父親在內地的生活照，質疑他被「洗腦」，亦有人問他是否共產黨員。他表明並非黨員，又說港大早前招聘副校長時，因相關人選曾在內地工作多年而惹來爭議，他質疑20年前港大有很多校長、副校長均是英國人，反問當時有否這樣的問題，認為香港人要接受各地人才，「香港不但是中國的香港，也是世界的香港」。