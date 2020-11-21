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畢業生：警入校調查作政治示威

【明報專訊】警方國安處人員昨午到中大多處調查，有畢業生認為警方高調進入校園蒐證，是給予公眾一個信號，表明警方有權力到任何地方蒐證；他亦不明白校方為何高調報警，質疑有損學術自由。

昨午警方蒐證期間，多名中大畢業生偕同親友在校園留影。有不願具名的社科院畢業生稱，前日亦有到中大拍照，見到同學和平遊行，他理解同學有意見發表，去年畢業禮亦有校園遊行，不明校方今次為何高調報警，而沒有保護學生的言論及學術自由，「只係幾句口號，香港或者大學𠵱家係咪連幾句口號都容不下呢？」

碩士畢業的黃同學認為，大學有保安組及校規處理校內事宜，警方進入校園調查是要作「政治示威」，擔心此舉進一步削弱中大的學術自由。他續說，校內遊行、校園出現噴漆塗鴉已非首次，「校方係可以報警處理，但唔見得對一班初出茅廬嘅年輕人係好事」。

保安阻公民記者採訪 雙雙跌倒

另外，昨午5時許，公民記者「蕭雲」在中大百萬大道採訪，其間被中大保安阻攔，混亂間蕭雲及該名保安雙雙跌倒。保安報稱頭傷，蕭雲質疑他「插水」。一名身穿格仔恤衫的男子稱會報警，蕭雲質問其身分、是否中大保安，對方沒回應。該名男子其後上警車，蕭雲則上了警方的私家車，傳媒聯絡隊警員稱，蕭雲是自願協助調查。蕭雲約7時離開中大保安室，引述警方稱經調查後，事件無牽涉任何刑事罪行，另亦證實該名男子是保安。

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