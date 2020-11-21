港聞

港聞一

國安處中大蒐證 學生斥校方就遊行報警 學生會指保安員帶路 中聯辦支持執法

【明報專訊】逾百中文大學畢業生前日於校內遊行，其間有人手持「光復香港，時代革命」旗幟，高呼「光時」及港獨口號，校方主動就塗鴉及遊行報警。警方國家安全處昨午帶隊到中大，兵分多路蒐證，歷時約3小時。校方報警引起爭議，有學生批評校方破壞與同學之間互信，有大專團體聯署聲明譴責有違教育理念。中聯辦表態支持警方執法，稱對「有人公然製造撕裂、宣揚港獨」強烈譴責。

另外，因應高等法院前日裁定警員不展示編號做法違反《人權法》，昨日多名前往中大蒐證警員均有展示委任證。

中聯辦：玷污美麗校園

中聯辦發言人表示，堅決支持特區政府依法查處在中文大學發生的涉嫌違反《港區國安法》行為，對「有人公然製造撕裂、宣揚港獨」，予以強烈譴責。發言人稱，畢業典禮是莊嚴神聖時刻，參與鬧事近百人的粗暴行為，不僅違反政府限聚令，玷污美麗校園，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情。

警到聯合新亞研究生宿舍

警方回應稱，國安處人員在大學保安人員陪同下，下午進入校園內調查及蒐證，包括30處被刑事毁壞的地點。調查行動於傍晚結束，暫未有人被捕，國安處會繼續跟進調查。本報向中大查詢將如何配合警方調查，另對校友及學生批評報警做法有何回應，至截稿前未有回覆。

警方昨午約3時許進入中大校園，兵分多路蒐證。下午4時許，10多名國安處人員離開賽馬會研究生宿舍（二座及三座），到聯合書院及新亞書院蒐證，並由一名綠衣男子引路。中大學生會表示，據他們了解，該人為中大保安組人員。

該男子持有一份10多頁的資料，印有數十個校園位置，包括新亞書院校巴站的告示板，並附有多張照片。國安處人員按資料到校內不同位置蒐證，拍下多幅外牆及柱位，部分牆上有塗上新漆痕迹。據了解，有關位置為前日曾被塗鴉的地方。國安處另一隊人員亦先後到善衡書院、李兆基建築大樓等蒐證，警員曾進入宿舍範圍調查。傍晚6時許，警員帶同多袋證物離開。

中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖稱，對大學報警處理前日遊行事宜十分失望，認為此舉破壞校方與同學之間的互信。他又質疑，為何國安處人員昨入校蒐證，並同時兵分多路分散於校園各處，「是否想擺姿態？為何要大費周章？」他認為國安處昨日做法令學生不安，散佈恐懼。

工會：校內言論自由應尊重

中文大學員工總會、大學及專上院校工會聯盟昨發聯署聲明，表示對校方報警的做法深感遺憾，強烈譴責。團體表示，畢業生前日在校內以和平遊行表達意見，校園內言論自由理應受尊重，批評校方未有保護學生，卻報警以對，做法有違教育理念。

曾鈺成：有牴觸刑法行為

當然要報警

立法會前主席、中大社會科學院榮譽教授曾鈺成表示，港區國安法已實施，無論學生或市民刻意宣揚或支持港獨，作出的口號或標語，即有可能違反國安法。他相信校方曾認真考慮單憑校內能力能否解決問題，且事涉違法行為，若校方相信有牴觸刑法的行為在校內發生，當然要報警。他說，所有人作出有可能違法的行為，都要承擔法律責任。

全國人大常委譚耀宗表示，前日中大校園內的遊行或被視為觸犯國安法，中大校方報警是合理做法，呼籲大學生不應以身試法。

中大前校長沈祖堯不評論校方報警一事，稱記者應向現任校長段崇智查詢。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國安處 國家安全 學術自由 言論自由 中文大學 港區國安法

上 / 下一篇新聞

高院裁決後 警員戴委任證
高院裁決後 警員戴委任證
畢業生：警入校調查作政治示威
畢業生：警入校調查作政治示威
張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？
張翔：20年前英人任校長副校，有否爭議？
河套區創科園 港澳研究會倡港提供「市政」配套
河套區創科園 港澳研究會倡港提供「市政」配套
偕妻夜潛 「最佳爸爸」溺斃遺一雙子女
偕妻夜潛 「最佳爸爸」溺斃遺一雙子女
不甘替周星馳工作5年僅獲17萬 「要錢我家都夠」 于文鳳：倘女友身分索錢 應多兩個零
不甘替周星馳工作5年僅獲17萬 「要錢我家都夠」 于文鳳：倘女友身分索錢 應多兩個零
張祺忠港大宿舍員工：張妻綽號天拿水「一撻即着」
張祺忠港大宿舍員工：張妻綽號天拿水「一撻即着」
涉冒警向捲案少女索裸露影片 港鐵職員被捕
涉冒警向捲案少女索裸露影片 港鐵職員被捕
訛稱低息貸款騙252萬「保證金」 警拘7人
訛稱低息貸款騙252萬「保證金」 警拘7人
九西補選舞弊案 對話錄音稱「寫2號好多嘢送」
九西補選舞弊案 對話錄音稱「寫2號好多嘢送」
涉213刀殺女友 已婚漢得直需四度受審
涉213刀殺女友 已婚漢得直需四度受審
上級未下令 警向停車場射3催淚彈 小隊副指揮：若我叫fire 就十幾發子彈咁打
上級未下令 警向停車場射3催淚彈 小隊副指揮：若我叫fire 就十幾發子彈咁打
地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」
地盤工認燃彈擲警車、藏武 求情「冀一己之力護弱小」
肩撞警否認阻追捕 公大生罪成囚8周
肩撞警否認阻追捕 公大生罪成囚8周
聯合行動涉罵「死黑警」 入境主任調職
聯合行動涉罵「死黑警」 入境主任調職
唐樓大火添亡魂 18歲女子不治
唐樓大火添亡魂 18歲女子不治
3市區寮屋區擬交房協建安置屋邨 委市建局重建石硤尾大坑西邨
3市區寮屋區擬交房協建安置屋邨 委市建局重建石硤尾大坑西邨
茶果嶺村羅氏大屋料保留 議員促定保育方案
茶果嶺村羅氏大屋料保留 議員促定保育方案
建制見林鄭提共識訴求 促推政策前商討 另倡輸入海外醫生 加快研劏房租管
建制見林鄭提共識訴求 促推政策前商討 另倡輸入海外醫生 加快研劏房租管
指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台
指重查利君雅投訴涉行政失當 退休員工向申訴署投訴港台
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情
【Emily】回應港澳辦讚揚 訝異「我係反對派？」 陳沛然：留喺立會因為疫情
【Emily】被問選特首即咳 葉劉：返立會實際啲
【Emily】被問選特首即咳 葉劉：返立會實際啲
【Emily】泛民曾劣評 法律顧問馮秀娟下年退休
【Emily】泛民曾劣評 法律顧問馮秀娟下年退休
【Emily】新城堡開幕 迪士尼15周年派15,000門票
【Emily】新城堡開幕 迪士尼15周年派15,000門票