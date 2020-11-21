國安處中大蒐證 學生斥校方就遊行報警 學生會指保安員帶路 中聯辦支持執法

另外，因應高等法院前日裁定警員不展示編號做法違反《人權法》，昨日多名前往中大蒐證警員均有展示委任證。

中聯辦：玷污美麗校園

中聯辦發言人表示，堅決支持特區政府依法查處在中文大學發生的涉嫌違反《港區國安法》行為，對「有人公然製造撕裂、宣揚港獨」，予以強烈譴責。發言人稱，畢業典禮是莊嚴神聖時刻，參與鬧事近百人的粗暴行為，不僅違反政府限聚令，玷污美麗校園，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情。

警到聯合新亞研究生宿舍

警方回應稱，國安處人員在大學保安人員陪同下，下午進入校園內調查及蒐證，包括30處被刑事毁壞的地點。調查行動於傍晚結束，暫未有人被捕，國安處會繼續跟進調查。本報向中大查詢將如何配合警方調查，另對校友及學生批評報警做法有何回應，至截稿前未有回覆。

警方昨午約3時許進入中大校園，兵分多路蒐證。下午4時許，10多名國安處人員離開賽馬會研究生宿舍（二座及三座），到聯合書院及新亞書院蒐證，並由一名綠衣男子引路。中大學生會表示，據他們了解，該人為中大保安組人員。

該男子持有一份10多頁的資料，印有數十個校園位置，包括新亞書院校巴站的告示板，並附有多張照片。國安處人員按資料到校內不同位置蒐證，拍下多幅外牆及柱位，部分牆上有塗上新漆痕迹。據了解，有關位置為前日曾被塗鴉的地方。國安處另一隊人員亦先後到善衡書院、李兆基建築大樓等蒐證，警員曾進入宿舍範圍調查。傍晚6時許，警員帶同多袋證物離開。

中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖稱，對大學報警處理前日遊行事宜十分失望，認為此舉破壞校方與同學之間的互信。他又質疑，為何國安處人員昨入校蒐證，並同時兵分多路分散於校園各處，「是否想擺姿態？為何要大費周章？」他認為國安處昨日做法令學生不安，散佈恐懼。

工會：校內言論自由應尊重

中文大學員工總會、大學及專上院校工會聯盟昨發聯署聲明，表示對校方報警的做法深感遺憾，強烈譴責。團體表示，畢業生前日在校內以和平遊行表達意見，校園內言論自由理應受尊重，批評校方未有保護學生，卻報警以對，做法有違教育理念。

曾鈺成：有牴觸刑法行為

當然要報警

立法會前主席、中大社會科學院榮譽教授曾鈺成表示，港區國安法已實施，無論學生或市民刻意宣揚或支持港獨，作出的口號或標語，即有可能違反國安法。他相信校方曾認真考慮單憑校內能力能否解決問題，且事涉違法行為，若校方相信有牴觸刑法的行為在校內發生，當然要報警。他說，所有人作出有可能違法的行為，都要承擔法律責任。

全國人大常委譚耀宗表示，前日中大校園內的遊行或被視為觸犯國安法，中大校方報警是合理做法，呼籲大學生不應以身試法。

中大前校長沈祖堯不評論校方報警一事，稱記者應向現任校長段崇智查詢。

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