【Emily】唔係「反對派」 謝偉俊：不如話我進諫派

之前自稱「建制派中反對派」

建制有微言

佢喺影片一開頭就話，知道近日可能因為佢喺訪問嘅發言，導致坊間引發激烈討論，甚至一啲支持建制派嘅KOL都有啲意見。佢話有人問民主派絕迹立法會後，建制派「扮演」咩角色，佢話與其話「扮演」，不如話「擔當」咩角色。佢比喻，一隊波有11個球員，有幾個人被趕出場，剩低嘅球員自不然要「補位」。

話幫政府睇清楚晒所有盲點

佢解釋，如果建制派有黨派係政府10項政策支持9項，反對派就反對晒10項，佢喺中間「我可能10項中支持6項」，「自不然就變了建制陣營嘅相對反對派」。Paul認為，優質民主制度中應有「進諫派」、「改革派」，唔係為反對而反對，而係覺得唔啱嘅時候要進言，甚或要批評，議員扮演嘅角色要有批判性，幫政府望到盲點。