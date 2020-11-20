【Emily】唔係「反對派」 謝偉俊：不如話我進諫派

【明報專訊】建制派噚日開碰頭會，講吓民主派總辭後，陣營嘅大路線同策略，以及日後同政府嘅關係。Emily聽聞，建制派有人對於謝偉俊（Paul）之前喺電台形容自己係「建制派中的反對派」有微言，有人噚日喺會上向Paul提醒咩叫「忠誠反對派」。有建制派就形容，噚日會議係畀機會同事之間交流對日後定位嘅睇法，避免出現尷尬情况。Paul噚日喺facebook上載影片，解釋「與其話我係『反對派』，倒不如話我係『進諫派』，幫政府睇清楚晒所有嘅盲點」。
之前自稱「建制派中反對派」
建制有微言
佢喺影片一開頭就話，知道近日可能因為佢喺訪問嘅發言，導致坊間引發激烈討論，甚至一啲支持建制派嘅KOL都有啲意見。佢話有人問民主派絕迹立法會後，建制派「扮演」咩角色，佢話與其話「扮演」，不如話「擔當」咩角色。佢比喻，一隊波有11個球員，有幾個人被趕出場，剩低嘅球員自不然要「補位」。
話幫政府睇清楚晒所有盲點
佢解釋，如果建制派有黨派係政府10項政策支持9項，反對派就反對晒10項，佢喺中間「我可能10項中支持6項」，「自不然就變了建制陣營嘅相對反對派」。Paul認為，優質民主制度中應有「進諫派」、「改革派」，唔係為反對而反對，而係覺得唔啱嘅時候要進言，甚或要批評，議員扮演嘅角色要有批判性，幫政府望到盲點。