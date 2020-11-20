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2020年11月20日星期五
港聞二
新症遍全港 灣仔舞場1確診5初確 防護中心：疫情惡化或大反彈 梁卓偉籲停不必要室內聚集
酒店派對確診再現 業界：政府正研放寬婚嫁套房限聚
150小學爆上呼吸道感染 黃加慶：全面停課有助控疫
專家促檢酒店長期租客及員工 免感染氣泡旅客
中大新配方治新冠 兩周病徵全消
趕不上冬季 臨時醫院料下季尾啟用
12港人送家書 家屬：措辭語調變 最少7人接信件 提及「食好瞓好」「無畀人打」
馬道立談法治含意：法官斷案不受任何壓力
警稱射煙彈時間傳令員紀錄為準 有錯不會改
退休女警強吻青年控非禮 事主拍攝爭執 否認起底
殺妻案死者子女作供 張祺忠兒子信父親仍愛着母親
葵青康健中心啟用逾年 服務量不足預計六成
稱要求分佣非逼婚 于文鳳：周星馳不信婚姻
社聯推樂齡產品租賃 沙田先試行
唐樓餐廳奪命火 5人仍命危
貼抗爭圖案客貨車遭扣查 警稱違規遮部分客座車窗 大狀：非合適理由
滿車「封鎖線」 車主：靈感源中槍中五生
教局歷史題調查報告：一考評職員未遵守則
尊子漫畫
【Emily】警員不展示編號裁違人權法 余若薇揶揄：下一步DQ法官
【Emily】周庭之鋒大學畢業
【Emily】唔係「反對派」 謝偉俊：不如話我進諫派
【Emily】議案4小時可過 陳帆：感受到議會改變
【Emily】知專畢業生研靜觀減壓智能裝置
【Emily】農場動土 城大牛奶雪糕「名物」可期
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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