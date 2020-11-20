教局歷史題調查報告：一考評職員未遵守則

稱多階段現問題 應避一人主導

試題風波中，多次被《文匯報》、《大公報》等批評的考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇已請辭。教育局昨引述專責小組調查結果，不點名批評一名考評局職員，在整個擬卷過程的多個階段，包括擬題前的準備、審題、審核和校對等過程均出現問題。

現機制下試卷經5人「審題委員會」擬定。局方昨稱該職員令審題委員會在擬卷過程未能「有效實踐集體負責原則」，舉例他只將部分在擬題前預備階段草擬的參考資料和試題擬稿送交委員會備悉或討論；無向委員會提供處理敏感事宜指引或提醒委員會成員須參考該指引；以及未有把在審核和校對階段收集的意見提交審題委員會或試卷主席備悉和考慮。

倡加教局人員 議員憂損獨立

專責小組提出一系列改善建議，避免出現由一人或部分成員主導擬卷以防同類事件，包括加強考評局高層人員參與監察質素保證措施的實施工作；確保妥善保存和匯報與擬卷過程所有會議相關的資料等。

就審題委員會組成，小組建議優化審題成員提名程序，讓更多來自學校和專上院校符合條件者參與，以及委任教育局課程人員任當然委員。教育界立法會議員葉建源關注教育局課程人員是否等同「官方代表」，會否需向局方交代試題內容、遵守保密原則等，考評局能否拒絕其加入。他認為，考評局未來要繼續維持充分獨立性，但可與教育局有適當溝通，確保課程及考評達一致。

考評局表示，收到教育局專責小組調查結果及改善建議，會仔細研究、積極跟進，以進一步強化質素保證機制，完善文憑試擬題機制及措施。