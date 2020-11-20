貼抗爭圖案客貨車遭扣查 警稱違規遮部分客座車窗 大狀：非合適理由

警方回覆本報查詢稱，昨午約12時，港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員在銅鑼灣一帶進行交通執法行動，發現一輛輕型貨車右邊乘客座車窗部分被遮蔽，載貨隔貨網鬆脫，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規則》，遂指示貨車司機將涉事車輛駛往鰂魚涌汽車扣留中心進一步檢驗，事件中無人被捕。

「不適合路面駕駛」為由 大狀：貼紙不礙駕駛

涉事客貨車兩邊車身貼上多條黃底黑字貼紙，印有「0616.2M+1」、「0721.YL」、「0831.PE」等字眼，另亦有抗爭少女卡通漫畫圖樣，右車身貼紙遮蓋小部分車窗。大律師陸偉雄看過客貨車照片後，認為車身貼紙不影響司機駕駛，他說車主可自由選擇車身顏色及款式，「車身花不代表不可以在路面行駛」，而「不適合在路面行駛」一般指車輛配件影響司機駕駛，如車頭燈故障或沒有水撥，若警方以此為由扣查客貨車則不太合適。

車主別天神店東批針對 取回不會清貼紙

東區區議員鄭達鴻於facebook稱，昨午途經銅鑼灣駱克道近景隆街時，目擊10多名交通警引用《道路交通條例》要求拖走客貨車，他批評是故意打壓，並影響餐廳生意。拉麵店東主蕭先生表示，客貨車當時正前往位於告士打道的分店運送食材，駛至附近時，遭警方響號截停，警員懷疑客貨車「不適合在路面行駛」，要求拖走，職員遂駕駛客貨車，跟隨警車前往鰂魚涌車輛扣留中心。

蕭先生續說，客貨車正被扣查，仍未知真正原因，餐廳每日靠客貨車運送食材，現時改由其他運輸公司送貨，餐廳亦需延遲開門。他批評警方做法不合理，形容是「變本加厲的針對」，估計客貨車遭扣查與車身的貼紙有關，但取回車輛後亦不會清除貼紙。