社聯推樂齡產品租賃 沙田先試行

因疫情關係，今屆樂齡科技展較少外地參展商，但仍有160個參展單位展出超過500款樂齡科技產品及方案，參展單位數目多於去年。陳文宜說，自勞工及福利局啟動10億元樂齡及康復創科應用基金後，愈多創科產品及方案有試用機會，未來會加大發展遠程照顧服務，冀在疫情期間，加強對居家長者的照顧和支援。勞福局長羅致光表示，樂齡及康復創科應用基金已撥出2億元，資助970個單位購買或租用4200多款技術產品。

共2500件 按家庭收入定價

為配合居家安老趨勢，陳文宜表示獲馬會出資1.6億元，於本月推展「a家」樂齡科技教育及租賃服務，選定於沙田作試驗計劃，長者可向中心申請租借科技用品居家使用，約有2500件產品可供租借，會以家庭收入釐定租借費用，舉例稱3至4人家庭收入約6萬至7萬元的，可以每月150元借租輪椅，冀未來結合長者社區照顧服務券，再向租借產品的家庭提供5%至40%資助。

陳文宜又稱，鑑於長者身體經常出現變化，「花昂貴的錢買回來的產品，可能好快不適合使用」，認為租借服務有需求。

小瀝源開服務中心供體驗

社聯於小瀝源開設租賃服務中心，本月開放供長者及照顧者等到場體驗產品，會為有需要長者提供評估，轉介租賃產品；社聯亦於火炭設清潔及保養中心，為借租品清潔消毒。陳文宜表示，整套計劃創造51個就業機會，包括培訓年輕人教導長者或照顧者使用科技產品，「他們亦發揮創意，拍片教人使用方法」，預計4年試驗計劃期間可收集2500個家庭數據，歡迎與不同基金合作，擴展至其他區域，亦期望與醫院合作，為離院病人提供服務。

明報記者