稱要求分佣非逼婚 于文鳳：周星馳不信婚姻

于文鳳身穿白色西裝外套，紮起馬尾，由專人駕駛私家車接送高院作供。于供稱，在拔萃女書院完成中六後便赴美國加州升讀大學，完成工商管理學位後回港，承認1997年與周星馳拍拖時，在物業投資不算太有經驗，相反周當時已在中半山有不少豪宅投資。惟于否認她從周身上學習投資，反稱自小就從父親及兄長學習。

拍拖後做周「物業顧問」薪2萬

于文鳳透露，她首次幫助周星馳乃兩人仍是朋友時，周的美國簽證出了問題，着于找其父于鏡波幫忙，最終于文鳳請了律師幫周辦妥簽證。她與周拍拖後應周要求辭工，幫他處理電影版權及物業投資項目，銜頭「物業顧問」，月薪2萬。

于文鳳舉例，她曾向周建議投資，如有物業無升值潛力，她會着周不要買入，又說周在美國夏威夷的物業無利可圖，叫他出售。惟她指出，需兼顧眾多投資項目，2萬月薪太低，只是「司機薪金」，故曾要求周將獲利分佣，周當時說「OK」，並叫她「做住先」。

拒收單車禮物求分佣 獲答應

于文鳳又憶起，2002年聖誕前夕，周星馳說要送她一輛單車，于文鳳稱不需要單車，向周要求分佣10%，周亦答應。于文鳳在盤問下被問及，為何不白紙黑字寫下分佣要求，她說因信任周，不覺有此需要。

訓練周英文 助進軍荷李活

于文鳳更說，其兄當年曾問她，為何對周星馳的業務出心出力，兩人是否要結婚，她否認並說周「不相信」婚姻，亦說自己不是替周「白做」，周會給她佣金。于又說，拍拖時會與周星馳說英語，以訓練周英語能力，協助他進軍荷李活，就連協定涉案佣金時，兩人亦以英語對話。

于文鳳被問到是否周星馳影迷時，她說在與周拍拖前並非他粉絲，但兩人一起後「我當然要看他的戲」，法官高浩文聞言後說「聽起來幾痛苦！」于隨即稱「沒有，那都是喜劇」，惹來庭上眾人大笑。聆訊今續。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】