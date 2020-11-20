葵青康健中心啟用逾年 服務量不足預計六成

中心稱疫下影響招收會員 日後有望達標

負責營運的葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希表示，截至今年9月30日，葵青地區康健中心共有7214名會員，九成為45歲以上，整體女性會員約73%；總服務人次為30,637，僅佔啟用初期每年服務5.5萬人次預測的56%。

周解釋，受疫情及開業初期反修例風波影響，中心曾暫停開放，會員人數不似預期。被問有無信心追回落後及來年達標，周說如疫情沒惡化，有信心服務人次可達標。

中心除為葵青居民提供健康教育講座、健康篩查評估，另以視像向新冠病毒康復者提供病理學解釋、心肺復康、情緒支援等。中心暫獲醫管局轉介8名康復者，年齡約30至70歲，4人曾入住深切治療部約1至3個月，6人有糖尿病或肺癌等長期病患。當中兩人為葵青居民並登記為會員。周期望當局可放寬只能服務當區居民的規定，令其他區的市民可參與免費健康講座等。周說人手流失率一度達9至10%，當中以護士為主，他說目前整體人手由30多人增至65人，暫有一名職業治療師的空缺。

中心未來一年會開展「安健社區」外展計劃，職員會到屋邨、私人屋苑、院舍及學校等，為區內居住及就業的市民提供健康教育等。周奕希稱中心會加強晚間外展服務，盼可增加男性會員比例。