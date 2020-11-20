殺妻案死者子女作供 張祺忠兒子信父親仍愛着母親

女兒：父親性格隨和顧家

母親外向固執 時罵父親

被告女兒、現在廉政公署任職的張思慧昨以辯方證人身分作供，她透露自父親張祺忠被捕及還押後，她有定期探望父親，並與胞弟有共識，不會跟父親談及母親。被問到是否知悉本案將令她不快，張思慧邊落淚邊表示同意。她形容父親性格隨和顧家，甚少指摘子女，故「同佢一齊好開心」。

她又形容，母親為人健談和外向，自己與母親關係親密，「咩都會講」，惟母親為人固執，亦不時斥責父親，包括「靠你（張祺忠）就瞓街喇、揸兜喇」。

她又憶述，案發前一天即前年8月16日晚上，她和母親為胞弟弄污廁所板而起爭執，當時父親旁觀，並皺眉頭，她責備父親：「你嬲咩啫，都唔關你事，話你老婆之嘛」，說完便離開宿舍，卻不料當晚是最後一次見母親。

另外被告兒子張思博昨午繼續供稱，案發前一晚他聽到母親與胞姊就清潔廁所的問題爭吵，廁所最終由母親清理。而他當晚在房內打機，但忘記是否有戴耳機，亦沒印象父母有否爭吵。他透露，父親被捕後已向港大辭職，又同意父親仍愛母親。

被告張祺忠否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲），他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 292/19】