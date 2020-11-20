退休女警強吻青年控非禮 事主拍攝爭執 否認起底

退休女警吳葉淑芬（67歲）被控於去年9月5日在深水埗海麗邨海和樓公園非禮及兩度襲擊男子X。辯方透露被告曾任警員，其丈夫也是警員。

事主X在屏風後供稱，他在寓所附近目睹過百人聚集，有人包圍一名紅衣女子，他遂拿起手機拍攝。X表示，身穿碎花裙的被告突然從人群中走前，質問他為何拍攝，他反問「影你係咪唔得？」語畢，被告就上前親吻其嘴唇一下，他隨即抹嘴及推開被告。

X表示事後繼續拍攝，被告揚言「信唔信我再惜你？」並拍打其手機，令手機撞到面部，他感到「少少痛」。X稱警方到場後，將他和被告帶返警署拘捕，指他涉嫌干犯普通襲擊罪，雖然警員建議兩人和解了事，但他表明拒絕。

片段顯示被告與人爭執 有人說警察要打曱甴

庭上播放現場片段，顯示被告與多人爭執指罵，言談間有人說警察要「打曱甴」。被告上前親吻X後，有途人大叫「好核突啊！」。辯方盤問下，X表示不知道被告是退休警員，亦否認當日拍片是為對被告「起底」。

【案件編號：WKCC4664/19】