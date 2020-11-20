警稱射煙彈時間傳令員紀錄為準 有錯不會改

東九龍衝鋒隊第4小隊隊員、警員楊樂欣及警員嚴卓勳作供均稱在去年11月4日凌晨1時09分，向尚德停車場A的2及3樓射催淚彈，庭上播放有線新聞的直播畫面時間為1時00分。

楊樂欣表示行動時沒與其他人對表；每次開槍後會看腰間手表並記住時間，並匯報隊中傳令員，但「報完畀佢都唔會再理」，行動完畢時則記錄指揮官在訓示（debriefing）時所說的時間。陪審團問如認為傳令員時間有誤，會否修正，她稱不會。她同意供辭時間跟新聞時間不同，解釋「（校表時）不會對電視時間」。

嚴卓勳表示沒有指示要記錄每發催淚彈時間，「是行動完了，黃sir（該隊時任指揮官黃家倫）將時間畀我地」。他續說，當晚僅記錄射出第1發催淚彈時間，其餘依賴傳令員向指揮官匯報的時間記錄。

警：應該自己記錄時間

另一名同隊隊員、警員方震國稱當日曾發射催淚彈，他表示「應該要自己記錄（開槍）時間」但沒有，而行動沒相關命令，又認為黃所提供的時間準確，不會質疑。死因裁判官高偉雄問是否不論對錯，行動時間以傳令員紀錄為依歸，方表示同意。

認前日供稱煙彈跌落平台是估計

女警看片段 「似係」射入停車場

另外，楊樂欣前日供稱向停車場發射的催淚彈頭落在停車場平台。她昨在高官追問下承認彈頭降落平台僅是估計。其後庭上播放新聞片段，畫面時間凌晨1時，片段傳出兩下槍聲後有煙在停車場2及3樓冒出，她再稱「畫面見到似係（射入停車場）」。

另一警認向黑衣者射催淚彈

彈頭進入停車場「見唔到有煙」

嚴卓勳承認自己當晚在1時09分，向停車場2樓10多個黑衣示威者發射催淚彈，彈頭進入停車場，其後人群散開，「見唔到有煙」。

研訊主任在庭上表示有市民願意提供更多資料，高官宣布下午休庭。研訊今續。

【案件編號：CCCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第4天）

（反修例風暴）