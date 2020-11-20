馬道立談法治含意：法官斷案不受任何壓力

嶺大讚辭提及，馬道立擔任法官以來一直堅定擁護司法獨立和法治，並引述馬官稱，法庭往往需要在互相角力的權利之間作出平衡，尤其在公法領域。他稱個人權利應以顧及更廣泛公眾利益的角度來考量，小眾的權利亦應得到尊重。馬官亦寄語嶺大應屆畢業生，要擴闊思想空間，並定下目標，「行事為人要公道持平。在捍衛自身權利的同時，亦要尊重他人的權利。培養待人以寬的胸襟」。

嶺大校董會前主席兼港鐵主席歐陽伯權、清華大學經濟管理學院經濟系教授錢穎一，昨同樣獲嶺大頒授榮譽博士學位。

嶺大校長促決策者找社會混亂原因

嶺大移師網上舉行畢業典禮，校長鄭國漢致辭提及畢業生要助社會和解。他又促請決策者與學者、教育工作者和年輕領袖一起坐下來，了解造成長期混亂和暴力的根本原因，尋求解決方法，避免社會動亂重現。

鄭國漢寄語畢業生不應失去對這個城市的愛，並幫助守護香港人珍視的價值觀。他稱，嶺大畢業生接受博雅教育，很適合擔當調解人的角色，「請你們充分利用溝通技巧和分析思考能力，以及對國家和香港歷史的認識，幫助打破僵局，使大家眞眞正正和解，令社會復元」。