12港人送家書 家屬：措辭語調變 最少7人接信件 提及「食好瞓好」「無畀人打」

部分信相隔近月收到

12港人關注組表示，家屬自上周六起陸續收到被囚家人的親筆信，至昨晚已知7名港人家屬收到信件。其中一封由鄭子豪撰予父母的信中，提到自己在看守所三餐無恙，「味道也不錯」，晚上更可看電視，又稱自己犯偷渡罪「是一個非常輕的罪名」，稱對不起家人，信中日期為10月21日，家屬上周六收到信件，即相距近一個月；亦有被囚者在信中開首即稱自己沒被欺負，「無比（畀）人打」、「同倉嘅人都好融洽」，稱自己「食好瞓好」，已用家人存於其看守所帳戶的錢買生活用品及零食。

涉嫌「組織跨越國境罪」的鄧棨然致家人信中稱，自己哮喘「沒發作過一次」，並稱看守「也很友善」，着家人不用擔心，信中日期為10月24日，家屬近日才收到信件，相距亦近一個月。鄧的家屬接受訪問時表示，收信後心情仍然矛盾，一方面知道家人仍然在生，但稱即使字迹屬家人，感覺信中話不像「完全出自佢嘅真心」，擔心家人不知面對什麼狀况。

有自稱官派律師聯絡家屬

另一被囚者家屬稱表示，收到家人的信件，內容與鄭子豪的信相若，「提及自己沒被嚴刑逼供」，信中多慰問說話，令家屬起疑，「他通常不說的，他不是長氣的人，卻寫了兩張紙，而且很客套」，家屬稱與被囚家人曾一同上街、參與運動，「他卻對我說感到內疚，完全不是他會說的話」。該家屬稱，昨接獲自稱被囚家人「指派律師」的人來電，雙方互加微信，對方稱受被囚者委託，見過當事人兩次；家屬要求該人出示證明，包括姓名及律師事務所名稱，對方沒回覆；家屬重申要由其委託的內地律師參與案件，該人亦沒回覆。

關注組引述其他信件：

着家人若受訪草草帶過

協助12港人的關注組稱，有被囚者的信中表示已委託「官派律師」並與會面，更要求家人接受傳媒訪問時「草草帶過」，並叫家人不要北上探訪。關注組表示，信中關於看守所生活的描寫大同小異，似根據同一藍本寫成，並指觀乎過往中國人權案件亦曾出現被關押者被逼按當局指示向家屬寄出由官方決定內容的信件。

保安局回應本報查詢表示，入境處和駐粵辦接獲家屬求助後已跟進事件，並按家屬意願向內地機關轉交不同內容的書面訴求。