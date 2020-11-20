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趕不上冬季 臨時醫院料下季尾啟用

【明報專訊】設於亞洲國際博覽館旁、接收新冠病毒患者的臨時醫院工程明年1月完成，醫管局總行政經理張子峯預料將於明年首季底啟用，啟用時或只開一兩間病房約數十張牀試運。對於未能趕及應付冬季服務高峰，他稱收樓時只是「清水樓」，「屋企裝修都要個幾兩個月先執完」，又要測試安全，建院速度已破有史以來紀錄。

購新冠流感混合試劑 盼1月推

張又峯又稱，臨時醫院啟用前，會用亞博館設施分流輕症確診者，現已有40多名兼職醫生和20多名護士報名參與，正提供訓練，望減少冬季醫院二線隔離病牀的壓力。

醫管局今年新增新冠病毒和流感混合測試，部分可同時驗20多種病毒和細菌，數小時內有報告，局方正採購10多萬份試劑。張子峯稱，全球都在搶貨，局方已落訂，盼趕及1月流感季節開始用。

張子峯說，今年初因實施各種防疫措施，少流感感染，相信群體免疫力低，憂人群易感染之餘病徵會較重，更憂會受新冠疫情和流感夾擊。他稱，各公院今年度會加開400多張新病牀，一半在內科和急症科，另預留位置應需要開約800張臨時牀。局方已向各聯網撥逾10億元，包括購置醫療用品、開牀等。

今年度加400牀 留800臨時位

人手方面，張子峯預期今年按年淨增加約170名醫生、1140名護士和460名專職醫療人員，另外自選兼職辦公室已招募170多名兼職醫生，將成應付冬季高峰的「後備軍」。

為減病牀壓力，15間公院將每周為內科病人預留10個電腦掃描名額，助診斷病情，加快病牀流轉。為出院和長期病長者提供支援的「護訊鈴」，亦會由每日致電570個電話增至670，望減入院需要。

為方便市民做新冠檢測，醫管局今日起一周內陸續於選定的普通科門診增設14部樣本收集包自動派發機。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 醫管局

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