中大新配方治新冠 兩周病徵全消

微生物製成 助消炎產抗體

中大醫學院團隊用微生物組合研發出「微生態免疫力配方」，現正申請專利，未公布成分。該團隊於第三波疫情期間，即8至10月招募55名住院確診者參與研究，除了標準治療，當中25人在28日內每日服用8粒「微生態免疫力配方」膠囊，另30人沒有服配方。

研究發現，服配方病人的症狀全於兩周內完全消失，包括有病人起初需高濃度氧氣，兩周內毋須再用氧氣，發燒等症狀全消失，但對照組整體只有52%病人達至此效。有88%配方組病人在16日內產生新冠病毒中和抗體，高過對照組的63%。此外，配方組8種的發炎指數明顯回落，亦有病人的腸道微生態失衡情况在一個月內明顯改善，並無發現副作用。

83%港人腸道微生態失衡

中大研究亦收集940名成年港人糞便，從腸道微生物種類多少、數量等多項因素分為4類，發現僅17%的腸道微生態正常，46%輕微失衡，37%中等至嚴重失衡，推算全港可能近300萬人腸道微生態中等至嚴重失衡，反映免疫力下降問題普遍。

中大醫學院院長陳家亮強調，有關配方不是藥物，相關產品料下月內面世，盼令市民受惠，但稱一般益生菌產品無證據顯示可改善腸道健康。中大腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟相信，除了少數出現很嚴重感染者和孕婦，其他普通人群均可服上述配方增加免疫力，下一步盼讓1000人試用，進一步分析成效。

醫管局回覆，臨牀治療專家小組會檢視及研究不同治療和預防新冠病毒病的數據，以定適切治療方案。

明報記者

（疫情第三波）