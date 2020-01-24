150小學爆上呼吸道感染 黃加慶：全面停課有助控疫

做足預防仍爆疫 張竹君稱奇怪

幼稚園及幼兒中心上周六暫停面授14天，小學及中學續爆發上呼吸道感染。本周日（15日）至昨午5時，爆發的幼稚園共4間、小學150間、中學有2間。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，往年亦有上呼吸道感染，但宗數不如今年多，為此奇怪，因為新型冠狀病毒疫情下，學生已戴口罩及做足預防，上呼吸道感染仍然爆得很快很急，故初時建議停課3天做新冠病毒測試，但之後發現時間不足；當時亦建議逐班停，但很快蔓延至其他班，故前日（18日）生效的建議是全校停課7日，中斷傳播及有充足時間做測試。

有校長批評衛生防護中心指示不清晰及資訊混亂。她稱，決定得比較急，因見爆發宗數突急升，所以可能有溝通不足。她稱，校長及家長可能無所適從，會看看有何方法優化，望大家理解。

灣仔區校長聯會主席戴德正昨於港台《千禧年代》說，目前指引清晰，但質疑「規格過高」，建議當局可將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理，因學生的自理情况不同。衛生防護中心昨調查9宗上呼吸道感染爆發，涉1間幼兒中心及8間小學，其中香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園有19名學生及1名職員受感染，1人獲安排入院。

（疫情第三波）