酒店派對確診再現 業界：政府正研放寬婚嫁套房限聚

政府日前公布，修例將酒店納入表列處所並要求遵守限聚令。酒店業主聯會總幹事李漢城和酒店業界昨與食衛局、民政事務處、旅遊事務署等官員會面，李表示業界反映不少市民租酒店作婚嫁用途，當中新人與雙方家長敬茶，如遵守限聚令則無法進行此「中國人傳統」，業界建議若租用酒店套房作婚嫁，應放寬至20人以下，他形容當局「開明」並考慮放寬。

李又表示，修例予酒店權力加強運作管理，有法律理據要求客人遵從防疫規定，包括上房、探訪全部要登記身分，否則可考慮報警；若酒店無執行，也會干犯法例。他說政府需時考慮業界建議，預料措施一周內公布。

初步確診的紮鐵男子居住何文田邨適文樓，在元朗南站外地盤工作。他在11月15日病發，病發前8天（7日）曾到香港遨凱酒店「Staycation」，當晚9時至翌日凌晨3時舉行生日會，約8人出席。衛生署暫未掌握生日會各人關係。紮鐵工的同組同事有12人需檢疫；全公司逾100名員工要檢測，地盤亦被建議停工。香港遨凱酒店至截稿前無回應。

山景成人訓練中心使用者家人初確

此外，扶康會山景成人訓練中心一名37歲自閉症男子及其73歲男家人初步確診，二人居住山景邨景安樓。扶康會表示男患者最後於13日到中心接受訓練，其間佩戴口罩，3名職員及7名一起接受訓練的學員須檢疫。

其他初步確診個案包括一名31歲外籍男子，他自1月到港逗留至今，居住銅鑼灣道，與其接觸過的兩名朋友亦初步確診；翠華花園C座的61歲早更保安及其73歲男家人初步確診。另有63歲早更的士司機初步確診，其駕駛的士車牌為KB4484。

（疫情第三波）